«Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Προς ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο» – Παρεμβάσεις Γ. Δραγασάκη, Π. Κόκκαλη, Γ. Σταθάκη

Ως ένα πολύ θετικό βήμα χαρακτήρισε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ο πρώην υπουργός Οικονομίας και αντιπρόεδρος των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Δραγασάκης, τονίζοντας, ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως μέσο πίεσης για μια παγκόσμια συμφωνία.

Μιλώντας στην ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Προς ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο», που συνδιοργάνωσαν το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ και η κίνηση πολιτών Κόσμος, ο κ. Δραγασάκης ανέφερε: «Αντί οι μεγάλες δυνάμεις να προετοιμάζονται για νέους γύρους πολυδάπανων εξοπλισμών, ένα σύμφωνο για τη διάσωση του πλανήτη από την υπερθέρμανση θα μπορούσε να γίνει αφετηρία για ένα παγκόσμιο σύμφωνο ασφάλειας και ειρήνης». Πρόσθεσε ότι «για να σώσουμε τον πλανήτη πρέπει να αλλάξουμε την Ευρώπη… Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης δεν μπορεί να έχει επιτυχία στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας και του Συμφώνου Σταθερότητας. Είναι πολύ σωστή η πρόταση από τις ομάδες της Αριστεράς, των Σοσιαλιστών και της Οικολογίας που ζητούν να αντικατασταθεί το Σύμφωνο Σταθερότητας από ένα Σύμφωνο Βιώσιμης Ανάπτυξης». Τόνισε την ανάγκη «να δράσουμε προωθητικά, να συνδέσουμε το οικολογικό πρόβλημα με το κοινωνικό, τον οικολογικό μετασχηματισμό με τον κοινωνικό μετασχηματισμό, την παραγωγική ανασυγκρότηση με την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, να εντάξουμε τελικά την πράσινη συμφωνία σε ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο». Κάνοντας ειδική αναφορά στην Ελλάδα, ο κ. Δραγασάκης υπογράμμισε την ανάγκη για ένα «δεκαετές πρόγραμμα για τη δίκαιη μετάβαση και τη βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη», επισημαίνοντας την παράλληλη προτεραιότητα για «ειδικές προγραμματικές συμφωνίες δίκαιης μετάβασης και βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης για τις περιοχές που θα πληγούν ιδιαίτερα».

Για τη Συμφωνία που ψηφίστηκε πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θέτει ως στόχο την κλιματική ουδετερότητα για την Ευρώπη ως το 2050, μίλησαν ακόμη στην εκδήλωση – που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του πολυχώρου ‘Ατρακτος, στο κέντρο της Αθήνας – ο ευρωβουλευτής, Πέτρος Κόκκαλης, και ο πρώην υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Γιώργος Σταθάκης.

Ο κ. Κόκκαλης ανέλυσε το κείμενο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, χαρακτηρίζοντάς το ως το «πρώτο υπερεθνικό κείμενο που αντιμετωπίζει στο σύνολό τους τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και προσπαθεί να φέρει μπροστά μια νέα κοινωνία». Όπως είπε, «οι δράσεις ενάντια στην κλιματική αλλαγή δεν είναι απλά ένα αιτούμενο της οικολογίας. Εκατοντάδες χιλιάδες νέοι σε όλον τον πλανήτη διαδηλώνουν και ζητούν άμεσα μέτρα και δράσεις ενάντια στην κλιματική αλλαγή και μας ζητούν να ακολουθήσουμε την επιστήμη». Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί «τον οδικό χάρτη για ένα ριζοσπαστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας και μια συνολική μεταμόρφωση της οικονομίας». Και συμπλήρωσε: «Προτεραιότητα σε αυτήν την μετάβαση για εμάς που είμαστε στην Αριστερά είναι όχι μόνο να μην αφήσουμε κανέναν πίσω αλλά να πάμε όλοι μπροστά μαζί, να δουλέψουμε όλοι μαζί το 2020 και τα επόμενα χρόνια ώστε αυτός ο μετασχηματισμός να μην γίνει ερήμην των πολιτών».

Στην ιστορική διάσταση της συμφωνίας έδωσε έμφαση ο Γιώργος Σταθάκης κάνοντας μνεία στο New Deal και στο Σχέδιο Μάρσαλ. «Το New Deal το 1930 αποτέλεσε μια τεράστια, ταυτόχρονη τομή σε όλα τα θέματα. Όλες αυτές οι αλλαγές είχαν νόημα ακριβώς ως αλλαγή παραδείγματος σε σχέση με τον Χούβερ, τη λεγόμενη «οικονομική ορθοδοξία». Αυτό είναι κάτι που χρειαζόμαστε και σήμερα». Στο πλαίσιο αυτό υποστήριξε ότι «το Σχέδιο Μάρσαλ διπλασίασε τις δημόσιες δαπάνες στην Αμερική». Οπότε, «κάθε μεγάλη τομή και κάθε μεγάλος μετασχηματισμός χρειάζεται πόρους», συνέχισε, για να εκφράσει τον προβληματισμό ότι «η ΕΕ με 1,1% του ΑΕΠ αμφιβάλλω αν θα κάνει Green New Deal».