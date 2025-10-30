Φάμελλος: Έντεκα μήνες που έχω την ευθύνη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ είμαστε σοβαρό και συγκροτημένο κόμμα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ μετά την περίοδο εσωστρέφειας, μίλησε, μεταξύ άλλων, στον ΑΝΤ1 ο Σωκράτης Φάμελλος.

Όπως ανέφερε «ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε από μία πολύ μεγάλη κρίση αναξιοπιστίας και η πρώτη δέσμευσή μου ήταν να ξανά είμαστε υπερήφανοι για το κόμμα μας και να μαστε σοβαρο και συγκροτημένο κόμμα και τους τελευταίους 11 μήνες που έχω την ευθύνη του προέδρου αυτό έχει γίνει».





«Πολλοί με κατηγορούν ότι παραείμαστε σοβαροί. Ναι αλλά δεν γίνεται αλλιώς», πρόσθεσε ο κ.Φάμελλος.

Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι πρόκειται για μια κρίσιμη εξέλιξη, η οποία προφανώς δεν μπορεί να είναι ευχάριστη για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπεραμύνθηκε του ανοίγματος που έγινε προς αυτόν, λέγοντας ότι «έχουμε έναν κοινό στόχο, την ανατροπή μιας δεξιάς Κυβέρνησης επιζήμιας για τον τόπο. Είναι προφανές ότι έχουμε διαφορετική οπτική για το πως θα γίνει αυτό, αλλά δεν δέχομαι τον όρο “διάσπαση” για την κίνηση του πρώην Πρωθυπουργού», συμπληρώνοντας ότι τα κάλεσμα για συμπόρευση δεν αφορά μόνο τον κ. Τσίπρα, αλλά κι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις.