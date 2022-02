Η δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο έγινε ντοκιμαντέρ στη Βρετανία!

Η δολοφονία της 20χρονης Καρολάιν Κράουτς από τον σύζυγό της Μπάμπη Αναγνωστόπουλο και τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατό της, είναι το επίκεντρο ενός ντοκιμαντέρ του βρετανικού Channel 5, με τίτλο «Caroline: The Murder that Fooled the World».

Το ντοκιμαντέρ που θα παιζόταν αργά το βράδυ της Πέμπτης (17/2) εμβαθύνει στην έρευνα της δολοφονίας της Καρολάιν αφού, όπως αναφέρεται, έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο.

Το ντοκιμαντέρ διάρκειας 90 λεπτών αποκαλύπτει τα παρασκήνια και τις εγγραφές στο ημερολόγιο της Καρολάιν, που παρείχαν βασικά στοιχεία στην υπόθεση της δολοφονίας της.

Ταυτόχρονα, η βρετανική ιστοσελίδα nationalworld.com έκανε μια παρουσίαση της υπόθεσης των Γλυκών Νερών που συγκλόνισε το πανελλήνιο:

Η Καρολάιν Κράουτς γεννήθηκε στο Λίβερπουλ και μετακόμισε στην Ελλάδα σε ηλικία οκτώ ετών με τον Βρετανό πατέρα της, Ντέιβιντ Κράουτς και τη Φιλιππινέζα μητέρα της, Σούζαν ντελα Κουέστα. Μεγάλωσε στο νησί της Αλοννήσου.

Τι συνέβη στην Καρολάιν Κράουτς;

Στις 11 Μαΐου 2021, η Κράουτς βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της κοντά στην Αθήνα, σε ηλικία 20 ετών. Το πτώμα της ανακαλύφθηκε αφού ο σύζυγός της, Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, κατήγγειλε το έγκλημα στην αστυνομία.

Βρέθηκε στο κρεβάτι της δίπλα στην 11 μηνών κορούλα της, έχοντας πεθάνει από ασφυξία στο ύπνο της. Το παιδί της διαπιστώθηκε ότι δεν έπαθε τίποτα.

Ο 33χρονος Αναγνωστόπουλος είπε αρχικά στους αστυνομικούς ότι η γυναίκα του σκοτώθηκε από συμμορία αλλοδαπών διαρρηκτών κατά τη διάρκεια ληστείας στο σπίτι τους. Ο Αναγνωστόπουλος είπε ότι αυτός και η Κράουτς ήταν δεμένοι. Ωστόσο, μετά από μακρά έρευνα, η αστυνομία είπε ότι η ιστορία του δεν έστεκε.

Όταν έλεγξαν κάποιες τεχνικές συσκευές, βρήκαν το βιομετρικό ρολόι της Κράουτς το οποίο αποκάλυψε τις μετρήσεις του σφυγμού της την ημέρα που πέθανε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο Αναγνωστόπουλος αργότερα ομολόγησε ότι έπνιξε την Κράουτς με μαξιλάρι μπροστά στο μωρό τους μετά από καυγά.

Η ανακοίνωση ανέφερε: «Έρευνα για την ανθρωποκτονία 20χρονης ημεδαπής που έλαβε χώρα στις 11 Μαΐου 2021 στα Γλυκά Νερά. Δράστης είναι ο 33χρονος σύζυγός της, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του».

Η Κράουτς γνώρισε τον Αναγνωστόπουλο στην Αλόννησο και το ζευγάρι παντρεύτηκε στην Πορτογαλία το 2019. Τον Ιούνιο του 2020 υποδέχτηκαν την κόρη τους.

Ποιος είναι ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος;

Ο Αναγνωστόπουλος είναι ένας Έλληνας πιλότος που συνελήφθη για τον φόνο της συζύγου του τον Ιούνιο του 2021. Ομολόγησε ότι έφτασε στη δολοφονία αφού η Κράουτς είπε ότι τον εγκατέλειπε.

Παραδέχτηκε ότι την έπνιξε μέχρι θανάτου, μετά από οκτώ ώρες ανάκρισης στο τμήμα ανθρωποκτονιών του αρχηγείου της αστυνομίας της Αθήνας.

Η αστυνομία τον περιέγραψε ως «ηθοποιό κορυφαίας κλάσης» αφού σκηνοθέτησε τον τόπο του εγκλήματος, όντας δεμένος με χειροπέδες στο πάτωμα και κολλητική ταινία στα μάτια και το στόμα του.