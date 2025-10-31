Η ΝΔ «σηκώνει μανίκια» και δίνει μάχη για τους αναποφάσιστους στοχεύοντας στην αυτοδυναμία

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Με τη «δεξαμενή» των αναποφάσιστων να διευρύνεται, αποτελώντας «κλειδί» των επόμενων εκλογών, και τους αγρότες να ετοιμάζονται για κλιμακωτές κινητοποιήσεις, αν δεν βρεθεί λύση, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης, για τις πληρωμές τους, το επιτελείο της κυβέρνησης βρίσκεται υπ’ ατμόν.

Παρ’ ότι στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει η αισιοδοξία ότι οι διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες θα έχουν αίσιο τέλος και η καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων θα εξομαλυνθεί έως το τέλος του έτους, ωστόσο είναι έκδηλη η ανησυχία για το ενδεχόμενο οι αγρότες και κτηνοτρόφοι να βρεθούν απέναντι στην κυβέρνηση.

Αποτελούν ένα κρίσιμο εκλογικό κοινό και το Μέγαρο Μαξίμου προσδοκά ότι με την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και το νέο πλαίσιο για τις κοινοτικές ενισχύσεις, που θα βάζει τέλος στις αμαρτωλές πρακτικές του παρελθόντος, θα κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη τους.

Με το βλέμμα στη «γκρίζα ζώνη»

Την ίδια ώρα, το βλέμμα της κυβέρνησης είναι στραμμένο και στους αναποφάσιστους ψηφοφόρους, που σε κάποιες, νέες δημοσκοπήσεις, πλησιάζουν σχεδόν το 20% του εκλογικού σώματος.

Το Μαξίμου δίνει έμφαση στην προσέγγιση αυτών των ψηφοφόρων οι οποίοι βρίσκονται στη «γκρίζα ζώνη». Των ψηφοφόρων δηλαδή, που είτε έχουν απομακρυνθεί από τη ΝΔ, είτε βρίσκονται σε στάση αναμονής.

Το δίλημμα

Το κυβερνητικό επιτελείο προτάσσει σταθερά το δίλημμα της πολιτικής σταθερότητας, ενώ με μία σειρά κινήσεων, όπως η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, επιδιώκει τη συσπείρωση των δεξιών και κεντρώων ψηφοφόρων, οι οποίοι αποτυπώθηκε στις δημοσκοπήσεις να τάσσονται υπέρ της συγκεκριμένης παρέμβασης.

Ο στόχος της αυτοδυναμίας

Ο στόχος της κυβερνητικής παράταξης είναι, η πρωτιά που καταγράφει στις μετρήσεις της κοινής γνώμης η ΝΔ να μετατραπεί σε εκλογική νίκη, και υπό αυτό το πρίσμα το πολιτικό τοπίο τους επόμενους μήνες είναι κρίσιμο για το κυβερνών κόμμα.

Τα ποσοστά της απέχουν σημαντικά από τα επίπεδα της αυτοδυναμίας, ωστόσο η κυβέρνηση βλέπει ως εξαιρετικά θετικά τα ευρήματα της τελευταίας δημοσκόπησης της GPO, που καταγράφουν έναν στους δύο πολίτες να επιθυμεί αυτοδύναμη κυβέρνηση, ακόμη και αν χρειαστεί η χώρα να οδηγηθεί σε επαναληπτικές εκλογές.

Πυκνώνουν εισηγήσεις για αλλαγή του εκλογικού νόμου

Ο πρωθυπουργός «αποκηρύσσει» τις διπλές κάλπες. Και, παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά της ΝΔ σήμερα απέχουν σημαντικά από τα επίπεδα της αυτοδυναμίας, ο Κ. Μητσοτάκης εκφράζει την αισιοδοξία ότι ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί.

Συνεργάτες του, συνεχίζουν να θέτουν στο τραπέζι θέμα αλλαγής του εκλογικού νόμου, όμως, ο ίδιος έχει δηλώσει κατηγορηματικά ότι αυτή η στρατηγική δεν είναι στον σχεδιασμό του.

Η στόχευση είναι η συσπείρωση των ψηφοφόρων της ΝΔ και το Μαξίμου κλείνει κάθε άλλη συζήτηση που θα μπορούσε να αυξήσει τις πιθανότητες «χαλαρής» ψήφου.

Ο δρόμος προς τις κάλπες είναι δύσκολος, με την ακρίβεια να παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών, όμως η προσδοκία στο κυβερνητικό στρατόπεδο είναι στον περίπου 1,5 χρόνο που μένει – σύμφωνα και με τις δηλώσεις Μητσοτάκη – έως τις κάλπες, και με την αντιπολίτευση κατακερματισμένη, η ΝΔ να πετύχει και τρίτη εκλογική νίκη.

Εν αναμονή δημιουργίας και νέων κομμάτων

Στο «ραντάρ» του Μαξίμου παραμένουν πάντα και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αλλά και οι επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και της Μαρίας Καρυστιανού.

Ειδικότερα, πάντως για τον πολιτικό φορέα που φέρεται να προωθεί ο πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αρκετά τα κυβερνητικά στελέχη που εκτιμούν ότι μια πιθανή επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή θα μπορούσε να ενισχύσει τη συσπείρωση της ΝΔ, δημιουργώντας ένα νέο «αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο».

Πηγή: newsit.gr