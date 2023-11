Η Πρέσβης της Αυστραλίας στην Ελλάδα δοκίμασε το πρώτο της τρίγωνο Πανοράματος και το χάρηκε

0 Shares Share Tweet

Εδώ και μερικούς μήνες έχει αναλάβει τα καθήκοντά της ως Πρέσβης της Αυστραλίας στην Ελλάδα η Άλισον Ντάνκαν. Τον περασμένος Ιούνιο ανακοινώθηκε ο διορισμός της στην Αθήνα, ενώ παραμένει διαπιστευμένη επίσης στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Εξωτερικών, γερουσιαστής Πένι Γουόνγκ.

Σταδιακά, η Άλισον Ντάνκαν μαθαίνει τις ελληνικές συνήθειες και την τοπική κουζίνα. Μάλιστα σε ανάρτησή της στο twitter φαίνεται πως απόλαυσε ιδιαίτερο το πρώτο της Τρίγωνο Πανοράματος γράφοντας πως είναι «νόστιμο» στα ελληνικά. Σε αντίθεση με τον προκάτοχό της, Άρθουρ Σπύρου, η Ντάνκαν δεν έχει ελληνικές καταβολές.

Δείτε την ανάρτησή της:

Η Άλισον Ντάνκαν είναι ανώτερη υπάλληλος, με καριέρα στο ΥΠΕΞ (Department of Foreign Affairs and Trade) της Αυστραλίας και διετέλεσε πρόσφατα Assistant Secretary of the Consular Communications and Policy Branch.

Προηγουμένως υπηρέτησε στο εξωτερικό, στην Ινδονησία, τη Νέα Ζηλανδία και τα Νησιά του Σολομώντα.