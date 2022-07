Κ. Μαυρίδης: Πότε θα αντιμετωπίσουμε ως ΕΕ την τουρκική επιθετικότητα;

16 Shares Share Tweet

Την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε επιτέλους ως ΕΕ την Τουρκία στην βάση αρχών, επεσήμανε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ – S&D) σε συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) σχετικά με τη συνεργασία ΕΕ-NATO μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε κοινή συνεδρία των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων και Ασφάλειας και Άμυνας, σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

Στην παρέμβασή του ο κ. Μαυρίδης ανέφερε τα εξής:

«Πρόσφατο άρθρο στο περιοδικό “The Economist”, είχε τον εξής τίτλο: «Δημιουργεί περισσότερα προβλήματα απ’ ότι συνεισφέρει στο ΝΑΤΟ η Τουρκία;» (“Is Turkey more trouble to NATO that it is worth?”). Έχοντας αυτό υπόψη, δημιουργούνται διάφορα ερωτήματα από την ευρωπαϊκή οπτική. Γιατί εθελοτυφλούμε στις επιθετικές ενέργειες και παρανομίες της Τουρκίας στην Αν. Μεσόγειο και το Αιγαίο; Γιατί κλείνουμε τα μάτια στο ζήτημα των κυρώσεων της Ρωσίας, που η Τουρκία δεν εφαρμόζει, ως μέλος του ΝΑΤΟ κι ως υπό ένταξη χώρα στην ΕΕ;»

Καταλήγοντας ο Κύπριος Ευρωβουλευτής τόνισε: «Πότε επιτέλους θα θεωρήσουμε ότι η Τουρκία έχει κάνει αρκετά ώστε να την αντιμετωπίσουμε στη βάση μιας σχέσης αρχών, συνυπολογίζοντας μάλιστα ότι το καθεστώς Ερντογάν δεν αποτελεί δημοκρατία αλλά δικτατορία;»

Στην απάντησή του ο εκπρόσωπος της ΕΥΕΔ σημείωσε ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε επανειλημμένως αναφέρει στην Τουρκία ότι η δική μας στάση θα εξαρτηθεί από την δική της συμπεριφορά. Επιπλέον, ανέφερε ότι στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπάρχει ισχυρή επισήμανση προς την Τουρκία σχετικά με την αποσταθεροποιητική της συμπεριφορά στην Αν. Μεσόγειο. Βεβαίως, όπως υπογράμμισε από την άλλη η Τουρκία έχει στρατηγικό ενδιαφέρον λόγω της γεωγραφικής της θέσης σε ένα αριθμό ζητημάτων, ιδιαίτερα για το μεταναστευτικό.