Καραμπόλα 3 φορτηγών – Γέμισε ο δρόμος ψωμιά

Δημοσιεύθηκε

Καραμπόλα 3 μικρών φορτηγών σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης (04.11.2025) στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να μπλοκαριστεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Η καραμπόλα έγινε στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης κάτω από άγνωστη αίτια. Το ένα από τα φορτηγά μάλιστα μετέφερε αρτοσκευάσματα με αποτέλεσμα, από την σύγκρουση, να ανοίξουν οι πόρτες και να γεμίσει ο δρόμος ψωμιά.

Πυροσβέστες βρέθηκαν στο σημείο και ξεκίνησαν να καθαρίζουν τον δρόμο από τα ψωμιά καθώς μπλοκαρίστηκε η κυκλοφορία σε 2 ρεύματα.

 

Από την σύγκρουση δεν τραυματίστηκε κανένας οδηγός αλλά προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές στα φορτηγά.

