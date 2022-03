Κατρούγκαλος: Τώρα η επικίνδυνη κυβέρνηση Μητσοτάκη ζητά κι ανατροπή Πούτιν

Δηλώσεις του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επικαλείται ο Γιώργος Κατρούγκαλος προκειμένου να τονίσει, σε δήλωσή του, πως μετά τα όπλα στην Ουκρανία, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών ζητά κυρώσεις όχι για τερματισμό του πολέμου, αλλά για την ανατροπή του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία υπογραμμίζει πως οι αλλοπρόσαλλες κινήσεις Μητσοτάκη στην Ουκρανία θέτουν σε κίνδυνο την Ελλάδα.

«Μέσω των δηλώσεων του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών, κ. Βαρβιτσιώτη, σε αμερικανικά μέσα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη γίνεται η μόνη δυτική κυβέρνηση που δηλώνει ξεκάθαρα ότι οι κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας, έχουν στόχο την ανατροπή του Ρώσου προέδρου. Είναι άλλο να στεκόμαστε απέναντι στη ρωσική εισβολή με ισχυρές κυρώσεις, προκειμένου να τερματιστεί, άλλο ο κ. Μητσοτάκης να εμπλέκει την Ελλάδα άμεσα στον πόλεμο, στέλνοντας πολεμικό υλικό και διατυμπανίζοντας ότι η Αλεξανδρούπολη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων. Και άλλο, ακόμη πιο επικίνδυνο από όλα, να μιλά ο κ. Μητσοτάκης μέσω του υπουργού του σε αμερικανικά μέσα για κυρώσεις με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης στη Ρωσία, σε αντίθεση μάλιστα μέχρι και με τις δηλώσεις των ΗΠΑ (Μπλίνκεν) που ξεκαθαρίζουν πως οι κυρώσεις δεν αποσκοπούν σε αλλαγή καθεστώτος», παρατηρεί ο κ. Κατρούγκαλος.

Ο βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών επισημαίνει πως οι αλλοπρόσαλλες κινήσεις Μητσοτάκη στην Ουκρανία θέτουν σε κίνδυνο την Ελλάδα: «Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη με το δόγμα του τελευταίου δυτικού προπύργιου προς ανατολάς γίνεται κάθε ημέρα και πιο επικίνδυνη, όχι μόνο για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και τη διεθνή θέση της χώρας, αλλά και για τη θέση της ΕΕ και την διπλωματική προσπάθεια για ειρήνη στην Ουκρανία».

Το ρεπορτάζ που επικαλείται ο Γιώργος Κατρούγκαλος:

I interviewed Greek Alternate Foreign Minister Miltiadis Varvitsiotis who said globally coordinated sanctions on Russia "are dedicated in order to bring down the Putin regime by internal unrest"https://t.co/xzA1ISPImz

— Laura Kelly (@HelloLauraKelly) March 23, 2022