Κλήρωση Τζόκερ 30/10/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.400.000 ευρώ

Δημοσιεύθηκε

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου η υπ’ αριθμόν 2982 κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ, που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 1.400.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι: 25, 32, 39, 42, 45 και αριθμός Τζόκερ το 8.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

