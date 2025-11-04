Νεκρός 23χρονος από επίθεση με μαχαίρι – Στο νοσοκομείο δεύτερο άτομο μαχαιρωμένο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ένας νεαρός 23 χρόνων έπεσε νεκρός τη Δευτέρα (03.11.2025) από επίθεση με μαχαίρι στη Χαλκίδα ενώ λίγη ώρα μετά βρέθηκε και δεύτερο άτομο μαχαιρωμένο, πιθανόν σε διαφορετικό επεισόδιο. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν πως τα δύο περιστατικά συνδέονται ενώ κίνητρα της επίθεσης φαίνεται πως είναι οπαδικές διαφορές.

Όλα έγιναν το βράδυ της Δευτέρας, στο κέντρο της Χαλκίδας, όταν 2 ομάδες νεαρών διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους, για άγνωστο λόγο. Λίγο μετά βγήκαν και τα μαχαίρια με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο 23χρονος. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας με ιδιωτικό ασθενοφόρο αλλά οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Υπάρχουν αναφορές ότι τον 23χρονο συνόδευσαν στο νοσοκομείο άτομα τα οποία στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή ώστε να μην μπλέξουν με την αστυνομία.

Το θρίλερ ωστόσο στη Χαλκίδα δεν τελειώνει εκεί. Λίγη ώρα μετά βρέθηκε και δεύτερο άτομο τραυματισμένο από μαχαίρι, κοντά στην πλατεία Ελευθερίας στη Χαλκίδα.

Ο τραυματίας φέρει τραύματα από μαχαίρι στο σώμα, χτυπήματα πιθανόν από χέρια στο κεφάλι αλλά και ελαφριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Οι αρχές εκτιμούν πως η επίθεση προκλήθηκε λόγω οπαδικών κινήτρων.

Η Αστυνομία που έχει κάνει πολλές προσαγωγές σε διάφορες περιοχές, εξετάζει το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται μεταξύ τους, ενώ το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.