Νεκρός 60χρονος μετά από έκρηξη φούρνου σε συσκευαστήριο

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (3/11) στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Τοπείρου, στην Ξάνθη, όταν ένας 60χρονος έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη φούρνου σε συσκευαστήριο τροφίμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evros24.gr, ο 60χρονος πραγματοποιούσε εργασίες συντήρησης σε φούρνο που δεν βρισκόταν σε λειτουργία, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη.

Η σιδερένια πόρτα του φούρνου εκτοξεύθηκε και χτύπησε τον 60χρονο στο στήθος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τοπείρου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 60χρονο και τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Τοπείρου.