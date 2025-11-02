Νεκρός άνδρας από τη φωτιά σε διαμέρισμα – Βρέθηκε απανθρακωμένος

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής (02.11.2025), ύστερα από φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι, με αποτέλεσμα να βρεθεί απανθρακωμένος ένας 50χρονος.
Σύμφωνα με το thesspost.gr, η φωτιά ξέσπασε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, νωρίς το πρωί, σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου στην περιοχή της Κάτω Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.
Στο σημείο βρέθηκαν 4 οχήματα με 10 πυροσβέστες για την κατάσβεση της.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική κατά την κατάσβεση βρέθηκε απανθρακωμένη σορός άνδρα στο διαμέρισμα.
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.