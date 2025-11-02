Νεκρός άνδρας από τη φωτιά σε διαμέρισμα – Βρέθηκε απανθρακωμένος

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής (02.11.2025), ύστερα από φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι, με αποτέλεσμα να βρεθεί απανθρακωμένος ένας 50χρονος.

Σύμφωνα με το thesspost.gr, η φωτιά ξέσπασε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, νωρίς το πρωί, σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου στην περιοχή της Κάτω Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο βρέθηκαν 4 οχήματα με 10 πυροσβέστες για την κατάσβεση της.

 

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική κατά την κατάσβεση βρέθηκε απανθρακωμένη σορός άνδρα στο διαμέρισμα.

