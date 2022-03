Ο πιο χαριτωμένος τσολιάς

Η πιο γλυκιά στιγμή των φετινών εορτασμών για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου καταγράφηκε στη Ρόδο, όταν ένα μικρό αγοράκι, ντυμένο τσολιάς, έκανε τη δική του… παρέλαση, πριν περάσουν τα σχολεία.

Στο παρακάτω βίντεο είναι η στιγμή που ο μικρός τσολιάς από τη Ρόδο στέκεται στη μέση του δρόμου και βλέπει τα σχολεία να πλησιάζουν. Οπότε και ο ίδιος αποφασίζει να κάνει το ίδιο, ξεκινώντας την παρέλαση και απαντώντας στα χειροκροτήματα του κόσμου.

💙👶🏻🇬🇷 Cuteness overload dressed up in #Greekpride!#Parade on the #Greekisland of #Rhodes. video by @estee__g pic.twitter.com/hQEyQl1DDE

— Greek Reporter (@GreekReporter) March 24, 2022