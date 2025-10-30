Οδηγός μηχανής παρέσυρε παιδί και το εγκατέλειψε

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου στην Εύβοια, όταν μα μηχανή παρέσυρε ένα παιδάκι και έφυγε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών στο evima.gr που βρίσκονταν στην οδό Χαινά στην Εύβοια το τροχαίο έγινε όταν ένα μηχανάκι παρέσυρε παιδί και όπως λένε το εγκατέλειψε και έφυγε.

Το παιδάκι μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας.

Διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.