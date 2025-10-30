Οι μυστηριώδεις κλήσεις και τα μηνύματα των 22χρονων, η διαδρομή πριν τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ και ο «τρίτος ύποπτος»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Δεν έχουν τέλος οι εξελίξεις της σοκαριστικής υπόθεσης με τη διπλή δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του επιστάτη του στην Φοινικούντα, για την οποία έχουν προφυλακιστεί δύο 22χρονοι που συνεχίζουν και αλληλοκατηγορούνται για το φονικό.

Οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε την 5η Οκτωβρίου στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα συνεχίζονται, ενώ βιντεοληπτικό υλικό έδειξε τη διαδρομή των δραστών και άλλα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, ερευνώνται προκειμένου οι Αρχές να λύσουν το μυστήριο του εγκλήματος.

Ένα από τα στοιχεία που θεωρούν κρίσιμο οι Αρχές είναι οι τηλεφωνικές κλήσεις που έχουν κάνει και τα μηνύματα που έχουν ανταλλάξει οι δύο δράστες του διπλού φονικού αλλά και κατά την πρώτη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Όπως αποκάλυψε το Live News, λίγο πριν την απόπειρα στις αρχές Σεπτεμβρίου οι δράστες επικοινώνησαν πολλές φορές μέσω του «πακιστανικού» κινητού τους με ένα άγνωστο κινητό.

Το κινητό τηλέφωνο που ανήκει σε έναν άνδρα με τα αρχικά L.A και καταγωγή από το Πακιστάν, ο οποίος έχει 25 καταχωρημένα κινητά στο όνομά του, επικοινωνεί με τον άλλο άγνωστο αριθμό.

Συγκεκριμένα:

Στις 19.21 μιλάνε για 1’’

Στις 19.29 ανταλλάσσουν μήνυμα

Στις 19.31 μιλάνε για 32’’

Στις 19.53 ανταλλάσσουν μήνυμα

Στις 20.07 μιλάνε για 47’’

Στις 20.17 μιλάνε για 5’’





Υπενθυμίζεται πως η απόπειρα δολοφονίας εναντίον του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ έγινε στις 20:15. Επίσης, αποκαλύπτεται πως δύο μέρες πριν τη δολοφονία στέλνεται ένα μήνυμα από το «πακιστανικό» τηλέφωνο στο κινητό ενός στενού συγγενικού προσώπου του 68χρονου ιδιοκτήτου κάμπινγκ.

Συγκεκριμένα, το κινητό που ανήκει στον A.Μπ. με καταγωγή από το Πακιστάν, και διεύθυνση το Κερατσίνι, ο οποίος μάλιστα έχει 40 καταχωρημένα κινητά στο όνομά του, έστειλε μήνυμα στις 3/10 στις 21:07 στο στενό συγγενικό πρόσωπο του 68χρονου ιδιοκτήτου κάμπινγκ, μόλις 2 μέρες πριν τη διπλή δολοφονία.





Βίντεο ντοκουμέντο με τον 22χρονο εκτελεστή

Το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου, μόλις 2 μέρες μετά το φονικό της Φοινικούντας, ο 22χρονος φερόμενος εκτελεστής φαίνεται σε νέος βίντεο ντοκουμέντο να βγαίνει χαλαρός έξω από το σπίτι του και ντυμένος στα μαύρα, κουβαλά κράνος μηχανής και πεζός κινείται προς την Ιάσωνος.

Στις 11 παρά δέκα το βράδυ έφτασε έξω από ένα σούπερ μάρκετ και όπως φαίνεται έχει φορέσει ήδη το κράνος στο κεφάλι, για να καλύψει το πρόσωπο του και πήγε προς το μέρος, όπου έχει «κρύψει» προσωρινά το λευκό σκούτερ της δολοφονίας. Ελάχιστα λεπτά μετά, οδηγεί το λευκό σκούτερ προς άγνωστη κατεύθυνση.

Είναι η τελευταία φορά που καταγράφεται σε πλάνο το σκούτερ, πριν το «εξαφανίσει» κυριολεκτικά ο 22χρονος.





Οι Αρχές ψάχνουν να το εντοπίσουν όσο κανένας από τους δύο κατηγορούμενους πιθανόν να μη λέει όλη την αλήθεια. Ερωτήματα δημιουργούνται γύρω από το αν υπήρχε συνεργός, πώς βρέθηκαν στην κατοχή τους τα πακιστανικά τηλέφωνα και πού εξαφάνισαν το σκούτερ, την θήκη κιθάρας και το όπλο του φονικού.

«Ο 22χρονος πήγαινε παντού μαζί με την τσάντα κιθάρας. Ακόμα και όταν σταματήσαμε για την ανάγκη μας πήρε και την τσάντα μαζί. Του είπα «τι την θέλεις μαζί;» και μου απάντησε ότι έτσι βολεύεται», έχει πει ο 22χρονος φερόμενος εκτελεστής.





Το μυστήριο με τις κλήσεις

Μυστήριο παραμένει και με ποιον τελικά μιλούσε ο 22χρονος συνεργός συνεχώς στο τηλέφωνο. Εκείνος ισχυρίζεται πως μιλούσε με την κοπέλα του, ένας ισχυρισμός που δεν πείθει καθώς ερευνάται αν έπαιρναν εντολές από κάποιον τρίτο.

Εκτός από τον «συνεργό» πάντως και ο φερόμενος ως «εκτελεστής» θα πρέπει να απαντήσει γιατί παραμονή της πρώτης απόπειρας σε βάρος του 68χρονου κάλεσε δύο φορές τον εργοδότη του συγκατηγορούμενου του.

Από την πλευρά του πάντως ο εργοδότης -σύμφωνα με πληροφορίες- φαίνεται να έχει πει στις Αρχές πως είχε να τον δει και να μιλήσει μαζί του 4 ολόκληρα χρόνια, κάτι που έρχεται σε αντίφαση με τις 2 κλήσεις.