Παραδόθηκαν οι τρεις καταζητούμενοι για το μακελειό στην Κρήτη

Παραδίδονται τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν για την εμπλοκή τους στο μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου.

Τα τρία μέλη της οικογένειας των Φραγκιαδάκηδων ηλικίας 19, 27 και 29 ετών, τα οποία φέρονται να είχαν συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό το πρωί του περασμένου Σαββάτου (01.11.2025) στο χωριό Βορίζια στο Ηράκλειο, είναι διατιθέμενα να παραδοθούν στις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικηγόρος τους επικοινώνησε με την αστυνομία και όρισαν σαν σημείο συνάντησης περιοχή ένα χωριό έξω από το νομό Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα ξενοδοχείο στο οποίο κρύβονταν ο ένας από τους τρεις και έχουν προσαγάγει τους ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου.

Την ίδια στιγμή ο δικηγόρος τους φέρεται να έχει επικοινωνήσει με τις αστυνομικές αρχές και να έχει αναφέρει ότι θα φέρει προς παράδοση τα τρία αδέρφια.