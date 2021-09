Πέθανε στα 37 της χρόνια, μετά από μάχη με τον καρκίνο

6 Shares Share Tweet

Έφυγε από τη ζωή στις 8 Σεπτεμβρίου η Ασπασία Κουμλή Wood, επικοινωνιολόγος-life coach, δημοσιογράφος και παραγωγός. Είχε γίνει γνωστή ως η “coach” των celebrities, καθώς είχε συνεργαστεί με πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Το 2019 είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο στήθος, με τον οποίο πάλεψε γενναία μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου που έφυγε από τη ζωή.

Το τελευταίο διάστημα βρισκόταν στην Αμερική με τον σύζυγό της.

Στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram αναρτήθηκε ένα μήνυμα για την απώλεια της Ασπασίας Κουμλή Wood:

Μήνυμα προς την αγαπημένη μας κοινότητα:

Με τεράστια λύπη σας ανακοινώνουμε πως η αγαπημένη μας Ασπασία έφυγε από τη ζωή στις 8 Σεπτεμβρίου.

Το τελευταίο διάστημα, η επιδείνωση της υγείας της ήταν γρήγορη. Μια άδικη μάχη.

Το θετικό και φωτεινό της πνεύμα σε συνδυασμό με την αστείρευτη θετικότητά και γενναιότητά της, μας απέτρεψαν από το να αντιληφθούμε την έκταση του προβλήματος της υγείας της. Μέχρι την τελευταία της στιγμή, η απόλυτη πίστη της ήταν το faith it till you make it.

Η Ασπασία ήταν ένας άγγελος επί γης. Μια ψυχή που θέλει να χορεύει, να χοροπηδάει, να γελάει και να δημιουργεί. Τώρα προχωράει σε ένα καλύτερο μέρος που θα συνεχίσει σίγουρα να γοητεύει και να μαγεύει τα πάντα γύρω της και μας αφήνει με ενθάρρυνση να ζήσουμε αληθινά, έντονα και γεμάτα.

Με φως, αγάπη και manifestation θα κρατήσουμε όλοι ζωντανή την μνήμη και το έργο της και θα παραμείνουμε μια ομάδα που στηρίζει τα μέλη της, όπως ακριβώς θα ήθελε.

Σας καλούμε προς κατανόηση και σεβασμό στο τρόπο που η οικογένεια Κουμλή-Wood καθώς και η κοινότητα της Faith it Academy παίρνει τον χρόνο της ώστε να επεξεργαστεί την τεράστια αυτή απώλεια.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τρόπους και δράσεις που στόχο θα έχουν να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη, τη διδασκαλία και την αγάπη που προσέφερε απλόχερα σε όλους. Αναπαύσου εν ειρήνη στο φως, αγαπημένη μας.

Η νονά της Ασπασίας έγραψε ένα συγκινητικό γράμμα για την βαφτισιμιά της. “Τι φοβερό να φύγεις τόσο νέα από τη ζωή” έγραψε, μεταξύ άλλων.

Ποια ήταν η Ασπασία Κουμλή Wood

Η Ασπασία Κουμλή Wood γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Μετακόμισε στο Λονδίνο, όπου σπούδασε χρηματοοικονομικά, Human Resources και Business και ξεκίνησε να δουλεύει στο χρηματιστήριο.

Γύρισε στην Ελλάδα και έγινε επικοινωνιακή σύμβουλος υπουργού στην κυβέρνηση Παπανδρέου.

Μετακόμισε στην Αμερική, όπου επισκέφθηκε δασκάλους εναλλακτικών θεραπειών και διαλογισμού, ενώ συνεργάστηκε με σκηνοθέτες και παραγωγούς του Χόλιγουντ. Επίσης στο Λος Άντζελες άρχισε να συνεργάζεται με καλλιτέχνες, δημιουργούς και εταιρείες παραγωγής, ανάμεσα στις οποίες και αυτή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Η Ασπασία υπήρξε δημιουργός της μεθόδου FAITH IT TILL YOU MAKE IT – The Manifestation Map. Το 80% των μαθητών της ήταν γυναίκες και η Ασπασία είχε τεχνικές και μεθόδους που είναι σχεδιασμένες ειδικά για εκείνες.