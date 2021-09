Ποιες είναι οι φρεγάτες Belh@rra και τι μπορούν να κάνουν

0 Shares Share Tweet

«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για την Ελλάδα και τη Γαλλία, γιατί με τον Πρόεδρο Μακρόν αποφασίσαμε την αναβάθμιση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας μας, διευρύνοντας παράλληλα την διάθεση των κρατών μας για συμπαράταξη, για αμοιβαία συνδρομή και για κοινή δράση σε όλα τα πεδία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Παρίσι το πρωί της Τρίτης.

Λίγα λεπτά πριν, οι δύο χώρες είχαν υπογράψει τη συμφωνία για τη στρατηγική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας και την αγορά φρεγατών Belharra.

Η συμφωνία Μητσοτάκη – Μακρόν στο Παρίσι προβλέπει την άμεση στρατιωτική συνδρομή της Γαλλίας προς την Ελλάδα και αντιστρόφως, σε περίπτωση που υπάρξει επίθεση από τρίτη χώρα, ακόμη και αν αυτή η χώρα είναι μέσα στο πλαίσιο των συμμαχιών τους (όπως π.χ. η Τουρκία που είναι μέλος του ΝΑΤΟ). Παράλληλα η Ελλάδα θα παραλάβει σε χρόνο – ρεκόρ, 3+1 φρεγάτες Belhara με πλήρη εξοπλισμό αεράμυνας και ανθυποβρυχιακού πολέμου και δυνατότητες να καταρρίπτουν εναέριους στόχους σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Οι φρεγάτες, με την υψηλή τεχνολογία και τα μεγάλου βεληνεκούς οπλικά τους συστήματα θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστής ισχύος στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς πέρα από τις αυξημένες δυνατότητες θα είναι απολύτως συμβατές ώστε να «συνεργάζονται» με τα μαχητικά Rafale.

Η πρώτη υπερσύγχρονη «ψηφιακή» φρεγάτα αναμένεται να παραδοθεί το 2025 και η τελευταία το 2026. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η ασφάλεια της χώρας μας, καθώς Ελλάδα και Γαλλία έχουν δεσμευθεί μέσω της στρατηγικής εταιρικής συμφωνίας, πέρα και πάνω από υπάρχουσες δομές (ΝΑΤΟ και ΕΕ) να συνδράμουν στρατιωτικά η μια την άλλη σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη. Ωστόσο η διμερής συμφωνία έχει και καθαρά ευρωπαϊκή διάσταση, καθώς συνιστά αποδοχή του δόγματος της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις δύο χώρες και αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.

Ουσιαστικά Ελλάδα και Γαλλία με τη διμερή συμφωνία η οποία εγγυάται τη συνεργασία των δύο χωρών στην άμυνα και στην εξωτερική πολιτική, λειτουργούν μέσα στο πλαίσιο των συμμαχιών τους και ενδυναμώνουν τη πολιτική της στρατηγικής αυτονομίας της Ε.Ε.και εμβαθύνουν τη σχέση των δύο χωρών μέσα στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται και η εξασφάλιση 3 υπερσύγχρονων κορβετών Gowind (με option για άλλη μία) με πλήρη εξοπλισμό. Η Ελλάδα κινήθηκε γρήγορα και εξασφάλισε μια πολύ ισχυρή αμυντική συνεργασία μετά τις ανακατατάξεις από τη συμφωνία AUKUS.

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ για φρεγάτες Belh@rra: Έρχεται το «Θεόρατο Κύμα» για το Πολεμικό Ναυτικό

Άμεση ήταν και η αντίδραση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, μετά την επίσημη ανακοίνωση για την αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας και την αγορά από την ελληνική κυβέρνηση 3+1 φρεγατών Belh@rra.

Σε ανάρτησή του στο twitter ο κ. Φλώρος θυμήθηκε τα «ξύλινα τείχη» των Αθηναίων απέναντι στους Πέρσες προειδοποιώντας για το «Θεόρατο Κύμα» που έρχεται.

Παράλληλα υπενθύμισε τον χαρακτηρισμό «Ριπές Ανέμου» που είχε κάνει ο ίδιος μετά την απόκτηση των γαλλικών μαχητικών Rafalle προσθέτοντας με νόημα ότι «ο σχεδιασμός προχωρά «Μεθ’ Ορμής Ακαθέκτου»» και ότι «τα καλύτερα έρχονται…» από τη συμμαχία Ελλάδας και Γαλλίας.

Πώς θα είναι η ελληνική Belh@rra

Οι φρεγάτες Behl@rra προσφέρουν τον πλήρη έλεγχο του εναέριου και θαλάσσιου χώρου, καθώς διαθέτουν αεράμυνα περιοχής και ανθυποβρυχιακές δυνατότητες.

Παράλληλα, μπορούν να αντιμετωπίζουν κυβερνοεπιθέσεις, μη επανδρωμένα οχήματα, οπλισμένα και μη, αλλά και βαλλιστικούς και υπερηχητικούς πυραύλους, βάσει των συστημάτων που διαθέτουν και των υπερσύγχρονων ραντάρ τους.

Belharra HN (Hellenic Navy) – Το Νεo πιθανό απόκτημα του ΠΝ σε 3D παρουσιαση | NEMESISHD.GR

Πιο συγκεκριμένα, οι Belh@rra διαθέτουν ορισμένες βασικές ιδιότητες για τον μόνιμο έλεγχο του εναέριου – θαλάσσιου χώρου:

1. Το ραντάρ Thales SEA FIRE

Πρόκειται για το πρώτο πλήρως ψηφιακό ραντάρ με τέσσερις επίπεδες κεραίες που βασίζονται στην τεχνολογία AESA. Παρέχει πρόσβαση σε όγκο επιτήρησης αρκετών εκατοντάδων χιλιομέτρων και είναι ικανό να ανιχνεύει «αόρατες» απειλές, από μη επανδρωμένα οχήματα έως υπερηχητικούς πυραύλους. Η εκτεταμένη αντιαεροπορική του ικανότητα επιτρέπει την παροχή προστασίας, άμυνας περιοχής και επέμβασης έναντι των πιο σημαντικών αερομεταφερόμενων απειλών.

THALES SEA FIRE a new generation of naval multifunction radars

2. Ολοκληρωμένα συστήματα πυρός με υψηλή αντιδραστικότητα και ακρίβεια.

Οι πύραυλοι που συνδέονται με το ραντάρ SEAFIRE, έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να ανταποκρίνονται σε όλους τους τύπους πυραυλικών απειλών, ιδίως υπερηχητικών, και βρίσκονται σε χρήση από το Γαλλικό Ναυτικό αλλά και άλλα ευρωπαϊκά ναυτικά. Εξασφαλίζουν εξαιρετικές επιδόσεις στον τομέα της πυραυλικής άμυνας, ιδίως χάρη στο μοναδικό σύστημα καθοδήγησης.

3. Σύστημα πληροφοριών

Οι Beh@rra προσφέρουν μια πραγματική ικανότητα αντιμετώπισης πολλαπλών απειλών χάρη στην ακρίβεια της απεικόνισης της τακτικής κατάστασης, η οποία είναι δυνατή χάρη στη συνεκτίμηση δεδομένων από όλους τους αισθητήρες του πλοίου.

4. Ανθεκτικότητα

Η ανθεκτικότητα της FDI HN είναι πολύ καλή χάρη στην τεχνογνωσία της Naval Group και τη μεγάλη προσοχή στο σχεδιασμό. Η ευκολία χρήσης χάρη στις εργονομικές διεπαφές επιτρέπει αξιόπιστη και αποτελεσματική ανάπτυξη όπλων. Η αυτοπροστασία ενισχύεται από το ηλεκτρονικό σύστημα πολέμου τελευταίας γενιάς. Οι κυβερνοαπειλές λαμβάνονται υπόψη από το στάδιο σχεδιασμού του πλοίου από ένα σύστημα που κάνει το πλοίο εξαιρετικά ανθεκτικό σε αυτόν τον τομέα, καλύπτοντας όλο τον εξοπλισμό και τις λειτουργίες του πλοίου.

Τέλος, οι αρχιτεκτονικές επιλογές καθιστούν τη φρεγάτα πολύ ανθεκτική στην αντιμετώπιση των ζημιών. Το σύστημα πρόωσης, όλα τα κρίσιμα τμήματα επί του σκάφους, τα κέντρα δεδομένων και το τμήμα ελέγχου καταστροφών, έχουν περιορισμένη χρήση, αφού το πλοίο χωρίζεται σε δύο ζώνες χωρισμένες από ένα διπλό στεγανό διάφραγμα ανθεκτικό στις επιπτώσεις των πυραυλικών επιθέσεων. Τα δύο κέντρα δεδομένων επί του σκάφους έχουν σχεδιαστεί γύρω από μια κατανεμημένη ψηφιακή αρχιτεκτονική τύπου cloud και επιτρέπουν την άμεση αναδιάρθρωση των συστημάτων του πλοίου σε περίπτωση ζημιάς κατά τη διάρκεια της μάχης.

Θα πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε πως το Πολεμικό Ναυτικό θα επωφεληθεί από την επίτευξη υψηλής διαθεσιμότητας στα σκάφη με μείωση του λειτουργικού κόστους χάρη: Στις καινοτόμες τεχνικές λύσεις που προτείνονται όσον αφορά στη δυνατότητα συντήρησης, την ικανότητα των κατασκευαστών να της παρέχουν μοντέλα υποστήριξης υψηλής απόδοσης και εγκαθιστώντας στην Ελλάδα όλες τις δραστηριότητες υποστήριξης στη διάρκεια ζωής του πλοίου.

Όσον αφορά τον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, οι ελληνικές Belh@rra θα έχουν ένα βασικό πλεονέκτημα στην αποτροπή και την παρέμβαση στον υποβρύχιο χώρο, ιδιαίτερα σε ένα σύνθετο επιχειρησιακό περιβάλλον όπως το Αιγαίο, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με την ικανότητα προβολής που παρέχεται από το ελικόπτερο S70B ή MH60 / R που μεταφέρει. Η πλήρης σουίτα σόναρ (τροπίδας και ρυμουλκούμενο) προσφέρει απαράμιλλη απόδοση ανίχνευσης. Η απόδοσή του υψηλού επιπέδου ενισχύεται περαιτέρω από τη χαμηλή ακουστική της υπογραφή, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την ανίχνευση από ένα εχθρικό υποβρύχιο. Τέλος, οι τορπίλες MU90 παρέχουν τη δυνατότητα εξουδετέρωσης οποιουδήποτε τύπου υποβρυχίου στα πιο σκληρά περιβάλλοντα, σε ρηχά ή βαθιά νερά.

Η Belh@rra αποτελεί επίσης πολύτιμη πλατφόρμα αντιπυραυλικών συστημάτων ικανή να καταπολεμήσει και τις επιθέσεις πυραύλων cruise και βαλλιστικών πυραύλων. Η από κοινού χρήση του ραντάρ Sea Fire και των πυραύλων της προσφέρει ήδη μια εξαιρετική πλατφόρμα για την προστασία ενός ευαίσθητου χώρου. Χρησιμοποιούν πυραύλους cruise, καθώς και βαλλιστικούς πυραύλους με εμβέλεια μικρότερη από 600 χλμ.

Eπιθέσεις στον κυβερνοχώρο, οπλισμένα UAV, σμήνη UAV, υπερηχητικοί πύραυλοι, βαλλιστικούς πυραύλους, UAV, είναι όλες νέες απειλές των οποίων η απόδοση αυξάνεται συνεχώς. Οι ελληνικές Belh@rra θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ή ακόμη και να ενσωματώσουν νέα συστήματα έναντι νέων απειλών, χάρη στις τρομερές δυνατότητες φυσικής και ψηφιακής αναβάθμισης που διαθέτουν.

Οι δυνατότητες των GoWind

Η Gowind αξιοποιεί τα καλύτερα τεχνολογικά επιτεύγματα που αναπτύχθηκαν και αξιοποιήθηκαν από τη Naval Group για μεγάλες φρεγάτες, προκειμένου να προβλεφθούν και να καλυφθούν μελλοντικές επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Ενσωματώνει την τελευταία γενιά συστημάτων μάχης που ανέπτυξε η Naval Group, το σύστημα διαχείρισης μάχης SETIS και το “Panoramic Sensors and Intelligence Module (PSIM)”, ένα συνδυασμό ενσωματωμένου ιστού με τους αισθητήρες του και το κέντρο επιχειρήσεων με εφεδρικούς χώρους, καθώς και υψηλό επίπεδο ολοκλήρωσης, αυτοματοποίησης και φιλικότητας προς το χρήστη των συστημάτων της Naval Group.

Η κορβέτα Gowind είναι ήδη δοκιμασμένη στη θάλασσα και σε υπηρεσία με το ναυτικό της Αιγύπτου. Το πρώτο σκάφος ναυπηγήθηκε στη Γαλλία σε μόλις 38 μήνες και άλλα τρία ναυπηγούνται εγχώρια.

Naval Group Delivers the 1st Gowind 2500 Corvette to the Egyptian Navy

Είναι δεδομένο πως με τις FDI Belh@rra και τις κορβέτες Gowind, η Χώρα μας θα αποκτήσει πλεονέκτημα ισχύος και κυριαρχίας, με ασυναγώνιστες δυνατότητες για τον μόνιμο έλεγχο του εναέριου και θαλάσσιου χώρου και αυτονομία δράσης.

Τι σημαίνει η «Στρατηγική Εταιρική Σχέση για τη Συνεργασία στην Άμυνα και στην Ασφάλεια» Ελλάδας-Γαλλίας

Η Συμφωνία επισφραγίζει την στενή συμμαχική σχέση που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες , αναβαθμίζει το γεωπολιτικό αποτύπωμα της Ελλάδας στην Ευρώπη και στην περιοχή, ενισχύει τις αποτρεπτικές δυνατότητες της χώρας με την ανακοίνωση για την απόκτηση τριών νέων γαλλικών φρεγατών (οι λεπτομέρειες θα οριστικοποιηθούν μέσα στους επόμενους μήνες).

Η Συμφωνία περιέχει (άρθρο 2) ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση που μια από τις δύο χώρες δεχθεί επίθεση στην επικράτειά της. Με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα θωρακίζεται έναντι απειλών ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ταυτόχρονα, μέσω της συμφωνίας αποκτά ουσία το άρθρο 42, παράγραφος 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ρήτρα αμοιβαίας άμυνας.

Με τη συμφωνία Ελλάδα και Γαλλία υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις η μία έναντι της άλλης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα, ενισχύουν τον ευρωπαϊκό πυλώνα της άμυνας και το ΝΑΤΟ, καθώς πρόκειται για δύο χώρες-μέλη της Ε.Ε, αλλά και συμμάχους στο ΝΑΤΟ.

Τη Συμφωνία συνοδεύει ανακοίνωση για την απόκτηση από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό τριών γαλλικών φρεγατών.

Η Συμφωνία προβλέπει συνεργασία στην άμυνα και στην εξωτερική πολιτική. Με αυτό τον τρόπο η Ελλάδα πρωταγωνιστεί, όπως είχε προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, καθώς και στις δηλώσεις του στη Σύνοδο Κορυφής της EUMED, στη συζήτηση για την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της Ε.Ε.

Η Μεσόγειος ανοίγει δρόμους. Η ελληνογαλλική συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης είναι ένα πρώτο μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της στρατηγικής αυτονομίας της Ε.Ε.

Ήδη από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ o Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την ανάγκη ανάπτυξης των αναγκαίων αμυντικών ικανοτήτων, ώστε η Ευρώπη να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα σε προκλήσεις, στην ευρύτερη γειτονιά της, όπως στη Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στο Σαχέλ, όπου το ΝΑΤΟ δεν θα είναι «παρών».

H Συμφωνία προβλέπει τακτικές διαβουλεύσεις των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας των δύο χωρών τόσο για θέματα ασφάλειας και άμυνας, όσο και για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, υβριδικές απειλές, θαλάσσια ασφάλεια, μετανάστευση.