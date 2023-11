Προκαλεί η Τουρκία με αντι-NAVTEX με την οποία ζητά την αποστρατιωτικοποίηση της Ικαρίας

0 Shares Share Tweet

Η Τουρκία επιμένει στο ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, αυτή τη φορά εκδίδοντας αντι-NAVTEX, με αφορμή ασκήσεις των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, στην Ικαρία.

Πιο συγκεκριμένα, οι ελληνικές αρχές εξέδωσαν στις 24 Νοεμβρίου NAVTEX για ασκήσεις με πυρά σε οριοθετημένη περιοχή στην Ικαρία (όπως φαίνεται παρακάτω στο χάρτη) που θα πραγματοποιηθούν αύριο 28 Νοεμβρίου από τις 06.00 το πρωί μέχρι τις 13.00 το μεσημέρι και από τις 14.30 το μεσημέρι μέχρι τις 20.00 το βράδυ.

Δείτε αναλυτικά την ελληνική NAVTEX από τον σταθμό του Ηρακλείου:

1638/2023 – SAMOS SEA. IKARIA ISLAND. FIRING EXERCISES

24/11/2023 – 19:36

SAMOS SEA. IKARIA ISLAND. FIRING EXERCISES

ON 28 NOV 23 FROM 0600Z UNTIL 1300Z

AND FROM 1430Z TO 2000Z

IN AREA BOUNDED BY:

37 41 19N – 026 20 31E

37 44 11N – 026 16 25E

37 44 11N – 026 17 45E

37 41 21N – 026 20 36E

AVOID CROSSING ABOVE AREA

Με αφορμή αυτήν την ανακοίνωση, ο τουρκικός υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης εξέδωσε NAVTEX, στην οποία αναφέρει ότι οι ασκήσεις που θα πραγματοποιήσουν στην περιοχή οι ελληνικές δυνάμεις «παραβιάζουν τη Συνθήκη της Λωζάννης για την αποστρατιωτικοποίηση της Ικαρίας».

Η τουρκική ανακοίνωση:

TURNHOS N/W : 1164/23 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 27-11-2023 19:20)TURNHOS N/W : 1164/23

AEGEAN SEA

1. IRAKLEIO NAVTEX STATION MESSAGE NUMBER HA56-1017/23 PROMULGATED ON 24 NOV 23 IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF NIKARIA ISLAND SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 282100Z NOV 23.