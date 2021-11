Πρώτη βραδιά με νέα μέτρα – «Πόρτα» σε μπαρ, εστιατόρια για μη εμβολιασμένους χωρίς τεστ

40 Shares Share Tweet

Η αποψινή βραδιά δεν θα είναι σαν τις προηγούμενες καθώς, τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και αφορούν κυρίως τους μη εμβολιασμένους πολίτες, οδηγούν σε μια νέα πραγματικότητα για τις αγορά.

Ήδη από το πρωί του Σαββάτου η κατάσταση στα εμπορικά καταστήματα ήταν εμφανώς διαφορετική, με τους καταστηματάρχες σε ρόλο… ελεγκτών να τσεκάρουν πιστοποιητικά, rapid tests και να βάζουν «φρένο» στους μη εμβολιασμένους. Ακόμα και τα παιδάκια δεν ξέφυγαν από τους ελέγχους, μιας και όσα είναι 4 – 17 ετών πρέπει να έχουν κάνει self test για να μπουν στα μαγαζιά.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η έγκριση του πιστοποιητικού εμβολιασμού λειτουργούσε άψογα, σύμφωνα με επιχειρηματίες που μίλησαν στο Newsbomb.gr, ωστόσο υπήρξαν περιπτώσεις που εκφράστηκαν και παράπονα, με πολίτες να αισθάνονται δεύτερης κατηγορίας τρώγοντας «πόρτα» από εμπορικά καταστήματα.

Ανάλογη εικόνα και στην εστίαση, με τους σερβιτόρους να ελέγχουν κάθε πολίτη που θέλησε να πιει τον καφέ του το Σάββατο το πρωί. Τη σκυτάλη παίρνουν τις επόμενες ώρες οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη νυκτερινή διασκέδαση. Σε μπαρ και εστιατόρια απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος σε οποιονδήποτε μη εμβολιασμένο που δεν θα έχει rapid test 48 ωρών ή μοριακό 72 ωρών.

Προφανώς, οι αποφάσεις της κυβέρνησης για αυστηροποίηση των μέτρων έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, τόσο στους πολίτες που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο και τους απαγορεύεται ουσιαστικά η ελεύθερη είσοδος στη διασκέδαση, όσο και στους επιχειρηματίες, που θα δουν την πελατεία να μειώνεται, μιας και οι μη εμβολιασμένοι μέχρι σήμερα δεν απαιτούνταν να έχουν κάνει οπωσδήποτε τεστ, απλά καθόντουσαν σε εξωτερικό χώρο.

Τι ισχύει από σήμερα

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρέχουν υπηρεσίες εστίασης σε εσωτερικό χώρο, περιλαμβανόμενων των καταστημάτων εντός στοών, κλειστών εμπορικών κέντρων και υπεραστικών σταθμών, θα λειτουργούν με πληρότητα 100%, μόνο ως αμιγείς χώροι, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο.

– Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ανοικτό υπαίθριο χώρο, οι πελάτες θα εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή πιστοποιητικό νόσησης, ή βεβαίωση αρνητικού διαγωνιστικού ελέγχου PCR ή rapid test ενώ οι ανήλικοι από 4-17 ετών μπορούν να προσκομίζουν εναλλακτικά self test.

– Ως ανοικτός υπαίθριος χώρος ορίζεται ο χώρος που βρίσκεται εκτός οριογραμμής του κτιρίου που στεγάζεται το κατάστημα και είναι ανοιχτός από τουλάχιστον 2 πλευρές. Οι κανόνες των ανοικτών υπαίθριων χώρων εφαρμόζονται και για τους εξωτερικούς χώρους που βρίσκονται σε αεριζόμενες στοές.

– Επίσης στο ΦΕΚ προβλέπεται δυνατότητα λειτουργίας, κατ’ επιλογή της επιχείρησης, με την κατάλληλη σήμανση, όχι αποκλειστικά με καθήμενους, με κοινό αμιγώς προσώπων που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο (και αποκλειστικά ανηλίκων με αρνητικό self-test), και των κανόνων λειτουργίας για τους κλειστούς χώρους.

– Τα μέτρα αυτά ισχύουν και ως προς τη λειτουργία οινοποιείων εφόσον σε αυτά διενεργείται οινογνωσία ή γευσιγνωσία.

– Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων σε ανοικτό (υπαίθριο) χώρο ισχύουν και: α) για τη λειτουργία των υπηρεσιών catering και τη λειτουργία των εξωτερικών χώρων δεξιώσεων, β) για τη λειτουργία των εστιατορίων, αναψυκτηρίων και καφέ των ξενοδοχείων, που βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο.

– Λειτουργία εστιατορίων, αναψυκτηρίων, καφέ σε εσωτερικούς χώρους ξενοδοχείων και αεροδρομίων, τα οποία εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες/ταξιδιώτες, καθώς και εξωτερικούς πελάτες πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες. Η πληρότητα σε αυτή την περίπτωση ορίζεται στο 65%, απαγορεύεται η ζωντανή μουσική και η πραγματοποίηση εκδηλώσεων/δεξιώσεων.

– Στα ξενοδοχεία τα οποία διαθέτουν περισσότερους του ενός εσωτερικούς χώρους εστίασης παρέχεται δυνατότητα λειτουργίας συγκεκριμένων χώρων εξ αυτών, κατ’ επιλογή της επιχείρησης, με την κατάλληλη σήμανση, με κοινό (συμπεριλαμβανομένων και των εξωτερικών πελατών) αμιγώς προσώπων που έχουν εμβολιασθεί πλήρως ή νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό της πληρότητας μπορεί να είναι στο 100%.

– Οι ίδιες προϋποθέσεις λειτουργίας, οι ίδιοι υγειονομικοί κανόνες και απαιτήσεις ισχύουν και για τη λειτουργία υπηρεσιών catering και δεξιώσεων στους εσωτερικούς χώρους των ξενοδοχείων.

– Οι υπηρεσίες take away, delivery και καθ’ οδόν drive- through επιτρέπονται χωρίς την παραμονή πελατών στον εσωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών και χωρίς να απαιτείται η επίδειξη πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης ή δήλωσης αρνητικού διαγνωστικού/αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.

Νέα μέτρα: Λαϊκές αγορές

Στην απόφαση προβλέπεται υποχρεωτική επέκταση του χώρου των αγορών ή λειτουργία παράλληλων αγορών σε περίπτωση μη επάρκειας του χώρου. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο απόσταση εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης.

Αθλητικά γεγονότα

Επιπλέον, υποχρεωτική χρήση μάσκας προβλέπεται για όλους όσοι παρακολουθούν δια ζώσης αθλητικές διοργανώσεις, σε διαφορετική. περίπτωση θα επιβάλλεται πρόστιμο στη γηπεδούχο ομάδα ή στη διοργανώτρια αρχή και ποινή απουσίας φιλάθλων σε επόμενους αγώνες.

Έλεγχοι

Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι εντείνονται και θα γίνουν αυστηρότεροι ενώ οι αρμόδιες αρχές που επιβάλλουν πρόστιμα σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να αποστέλλουν στη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kiroseis_gge@mnec.gr ή σε πλατφόρμα της ιστοσελίδας https://kye-gge.midev.gov.gr, τον προγραμματισμό και τα στοιχεία των σχετικών κυρώσεων.