Σε «πόλεμο» τα ανίψια του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – Θρίλερ με την τέφρα και το τρισάγιο του 68χρονου

Έχουν περάσει τουλάχιστον 26 ημέρες από τη στυγερή διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο ανιψιός και βασικός κληρονόμος του, ζήτησε από την αστυνομία να του επιτραπεί η είσοδος στην έπαυλη του θείου του, ώστε να τοποθετήσει την τέφρα του σε σημείο που εκείνος επιθυμούσε.

Η οικογένεια του δολοφονημένου 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ της Φοινικούντας έχει χωριστεί πια στα δύο.

Από τη μια ο 33χρονος ανιψιός και βασικός κληρονόμος και από την άλλη η ανιψιά που από χθες ανταλλάσσουν εξώδικα μεταξύ τους.

Το εξώδικο του ανιψιού προς την ξαδέλφη του αναφέρει:

«Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 16:00 θα μεταβώ στην τελευταία εν ζωή κατοικία του θανόντος θείου μου στη Φοινικούντα προκειμένου να εναποθέσω το δοχείο με τη τέφρα της σωρού του, ως επιθυμούσε ο ίδιος και να πραγματοποιηθεί η τελετή του Τρισάγιου από Ιερέα της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας».

Με εξώδικο που απέστειλε στην ξαδέλφη του ενημέρωσε τα συγγενικά πρόσωπα για το τρισάγιο που ετοιμάζει, ρωτώντας αν θα ήθελαν να παραστούν.





Η πρόταση του πάντως αρχίζει με την εξής αιχμή:

«Παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις σας με τον θανόντα, είχαν κλονιστεί για λόγους που εσείς η ίδια γνωρίζετε και δεν θα εκθέσω, σεβόμενος τη συγγένειά σας και τον τραγικό τρόπο που έχασε τη ζωή του, σας ενημερώνω για την τελετή σε περίπτωση που επιθυμείτε να παρευρεθείτε. Σας καλώ να γνωστοποιήσετε την πρόσκληση μου και στα λοιπά μέλη της οικογένειας σας και συγκεκριμένα στη μητέρα σας, στον αδελφό σας, στα τέκνα σας και στα τέκνα του αδελφού σας καθότι δεν δύναμαι να γνωρίζω τις ακριβείς διευθύνσεις τους ώστε να αποστείλω τις προσκλήσεις».





Το εξώδικο προς την ανιψιά πάντως δεν έμεινε αναπάντητο. Η ίδια απάντησε στέλνοντας κι εκείνη εξώδικο για να του υπενθυμίσει πως η έπαυλη του 68χρονου παραμένει σφραγισμένη και δεν έχει το δικαίωμα να κάνει την οποιαδήποτε ενέργεια χωρίς την έγκριση της ανακρίτριας.

«Το τρισάγιο που κάνει, ήθελε να το κάνει καιρό αλλά…»

Χαρακτηριστικά είναι όσα αναφέρει για τον ανιψιό πρόσωπο από το περιβάλλον του:

«Το μόνο που θέλει είναι να βρεθεί δικαιοσύνη και να σταματήσουν οι ανακρίβειες στο όνομά του. Δεν θέλει να τοποθετηθεί δημόσια. Ό,τι θέλει να πει το λέει στις καταθέσεις του στις Αρχές και εκεί απαντά για όλες τις ανακρίβειες που έχουν ακουστεί. Έχει δεχτεί πίεση από την πρώτη ημέρα.

»Μάζευε τα αίματα από την ρεσεψιόν με τα χέρια του. Δεν είναι τραμπούκος απλά ξεσπάει γιατί είναι πιεσμένος. Ένα μήνα δεν έχει προλάβει να πενθήσει. Αυτός έζησε τον θείο του 30 χρόνια, όχι η ανιψιά που έλειπε όλα αυτά τα χρόνια. Έχει αναγκαστεί να φύγει από το χωριό γιατί όλο το χωριό κάνει κουτσομπολιά στο όνομά του.





»Σήμερα, το τρισάγιο που κάνει, ήθελε να το κάνει καιρό αλλά δεν θα μπει σε διαδικασία να δικαιολογηθεί γιατί αυτό που ζει τόσο καιρό δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς».

«Δεν νομίζω πως κανείς από τους δύο εμπλέκεται στη δολοφονία»

Συγγενής του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, μιλώντας στο Live News λέει πως όλο αυτό που γίνεται με ανίψια του 68χρονου είναι ντροπιαστικό.

«Εγώ ντρέπομαι για αυτό που γίνεται. Να τσακώνονται για τα περιουσιακά είναι άσχημο πράγμα… Δεν νομίζω πως κανείς από τους δύο εμπλέκεται στη δολοφονία. Θέλω να πιστεύω πως κανένας από την οικογένεια δεν εμπλέκεται στον θάνατό του. Δεν γνωρίζω εάν κάποιος θέλει να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία(του 68χρονου). Δεν έχω συχνή επαφή(με τον ανιψιό). Τους αγαπάω όλους, δικοί μου άνθρωποι είναι. Αν έχει γίνει κάτι, θέλω να μάθω τι έγινε με τον Κώστα. Ο Κώστας ήταν καλός άνθρωπος αλλά ήταν και πολύ αυταρχικός. Αν δεν γινόταν το δικό του, γινόταν μισητός μετά».

Ποια στοιχεία οδηγούν στο τέλος του θρίλερ

Κι ενώ ο πόλεμος εξωδίκων συνεχίζεται εντός της οικογένειας, οι Αρχές εξακολουθούν να ψάχνουν αν υπάρχει και η εμπλοκή τρίτου προσώπου.

Δρούσαν μόνοι τους ή εκτελούσαν εντολές; Αυτό επιχειρούν να βρουν οι Αρχές με το Live News να φέρνει στο φως νέα στοιχεία από τη δράση των δύο 22χρονων συλληφθέντων.

Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ο φερόμενος εκτελεστής να μπαίνει στο ταξί όπου βρισκόταν ήδη ο συνομήλικος συνεργός του. Είναι ξημερώματα Κυριακής και οι δύο δράστες ξεκινούν για να βρουν το περιβόητο σκούτερ της δολοφονίας με το οποίο διένυσαν όλη αυτή την απόσταση μέχρι το κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Άγνωστο παραμένει πού βρίσκεται το λευκό σκούτερ με το Live News να αποκαλύπτει πως δύο μέρες μετά το φονικό ο εκτελεστής το ξαναχρησιμοποίησε, προφανώς για να το εξαφανίσει.

Και μετά η συγκλονιστική αποκάλυψη της εκπομπής του MEGA ότι στο εικονοστάσι όπου σταμάτησαν οι 22χρονοι υπήρχε κρύπτη.

Οι Αρχές βρίσκονται στην τελική ευθεία για την εξιχνίαση της υπόθεσης συνδυάζοντας μαρτυρικές καταθέσεις, στοιχεία και φυσικά τα αποτελέσματα από την άρση απορρήτου.