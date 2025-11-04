Σε πολιορκία ο Αλικιανός για την κηδεία της 56χρονης – Ανιχνευτής μετάλλων στην είσοδο της εκκλησίας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Χάρη στα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο χωριό Βορίζια στο Ηράκλειο αποφεύχθηκαν τα χειρότερα τη Δευτέρα (3.11.2025) κατά τη διάρκεια της κηδείας του 39χρονου, που έπεσε νεκρός μετά τους πυροβολισμούς στο αιματοβαμμένο χωριό.

Πλέον το χωριό του Ηρακλείου θυμίζουν έρημη πόλη μετά τους πυροβολισμούς. Οι κάτοικοι είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους. Οι συγγενείς της 56ρονης που σκοτώθηκε λίγα μέτρα μακριά από τον 39χρονο εγκατέλειψαν το χωριό, για να αποφευχθούν επεισόδια κατά τη διάρκεια της κηδείας.

Η κηδεία της 56χρονης γίνεται σε χωριό των Χανίων, όπου ζούσε και εργαζόταν η 56χρονη.

Η σορός της θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στο χωριό Αλικιανός στις 12 το μεσημέρι για να την αποχαιρετήσουν οι φίλοι και οι συγγενείς της ενώ η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στις 2 το μεσημέρι.

Αστυνομικοί έχουν οργώσει το χωριό Αλικιανός για να αποκλείσουν κάθε πιθανότητα σύγκρουσης ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Κάτοικος του χωριού μιλώντας στο newsit.gr αποκάλυψε πως αστυνομικοί ανέβηκαν μέχρι τις ταράτσες των σπιτιών κοντά στην εκκλησία.

Ο Αλικιανός βρίσκεται σε απόσταση 140 χλμ από τα Βορίζια. Μπορεί η απόσταση να είναι μεγάλη αλλά όπως λένε και κάτοικοι του χωριού στο newsit.gr, αλλά ο φόβος παραμένει.

«Στο χωριό υπάρχει φόβος. Ακούμε ότι θα πάρουν δρακόντεια μέτρα. Η αστυνομία έχει έρθει και έχει ελέγξει τα σημεία, έχει ελέγξει και την πρόσβαση σε ταράτσες κοντά στην εκκλησία» λέει κάτοικος της περιοχής.

Η οικογένεια της 52χρονης επέλεξε να γίνει η κηδεία της στην περιοχή του Αλικιανού, παρά το γεγονός ότι η γυναίκα δεν ζούσε εκεί. Ο Αλικιανός ήταν το χωριό του συζύγου της, ο οποίος έχασε τη ζωή του πριν λίγα χρόνια.

Κάτοικος της περιοχής σημείωσε πως: «Ο μεγάλος γιος της 56χρονης έμενε εδώ για λίγο και μετά μετακόμισε στα Βορίζια. Όλη του η οικογένεια έμενε εδώ στο χωριό».

Τα σχολεία στον Αλικιανό θα είναι ανοιχτά με τους γονείς να είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι καθώς την ώρα της κηδείας θα σχολάνε οι μαθητές: «Όλοι οι γονείς είμαστε μουδιασμένοι και υπάρχει φόβος για την αυριανή μέρα. Την ώρα που θα γίνεται η κηδεία, τα παιδιά μας θα σχολάνε. Η απόφαση που είχε παρθεί από το πρωί ήταν να λειτουργήσουν κανονικά τα σχολεία στον Αλικιανό. Λίγες ώρες μετά, και υπό τον φόβο μήπως η κατάσταση ξεφύγει, τα σχολεία θα κλείσουν στις 11».

Σφαίρες και κάλυκες στους δρόμους

Νεκρική σιγή επικρατεί λίγες ώρες μετά την κηδεία στα Βορίζια. Τα σημάδια από τους πυροβολισμούς αποτυπώνουν την αγριότητα του επεισοδίου, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως ακόμα βρίσκουν κάλυκες.

Όπως καταγράφει το οπτικό υλικό του Orange Press Agency, σφαίρες έχουν καρφωθεί στις προσόψεις καταστημάτων, σπάζοντας τζαμαρίες, αλλά και σε τοίχους σπιτιών.

Σοβαρές ζημιές έχουν προκληθεί και σε σταθμευμένα οχήματα, τα οποία φέρουν τρύπες από σφαίρες στις λαμαρίνες και σπασμένα παράθυρα.

Την ίδια ώρα, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένων ανδρών των ειδικών δυνάμεων, παραμένουν στο χωριό, πραγματοποιώντας περιπολίες στα στενά σοκάκια και επιτηρώντας διακριτικά την περιοχή γύρω από την εκκλησία, όπου τελέστηκε η κηδεία. Η παρουσία των αρχών παραμένει έντονη, καθώς εκφράζονται φόβοι για νέα αντίποινα και κλιμάκωση της βεντέτας.