Θρίλερ με τους δύο νεκρούς: Η σακούλα στο κεφάλι του ενός θύματος και το ματωμένο μαχαίρι περιπλέκουν την υπόθεση

Σε εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ της τραγωδίας στο Μασταμπά Ηρακλείου όπου δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους από φωτιά, ενώ ένα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο μετά από βουτιά στο κενό.

Από την τραγωδία στο Μασταμπά Ηρακλείου νεκροί είναι μια κατάκοιτη ηλικιωμένη γυναίκα, ένας επίσης κατάκοιτος άνδρας, ενώ μάχη για τη ζωή του δίνει ένας ακόμα άνδρας που έκανε βουτιά στο κενό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τόσο η ηλικιωμένη γυναίκα όσο και ο γιος της ήταν κατάκοιτοι, με τον μικρότερο γιο να έχει αναλάβει τα τελευταία 13 χρόνια τη φροντίδα της μητέρας του και του αδερφού του. Επίσης, στην οικογένεια υπάρχει και μια κοπέλα, η οποία την ώρα του συμβάντος βρισκόταν στην εργασία της.

Ο συναγερμός σήμανε στις αρχές λίγο μετά τις 20:30 το βράδυ της Παρασκευής, στην περιοχή του Μασταμπά για μια φωτιά σε σπίτι, όπως ανέφερε περίοικος. Οι πυροσβέστες έκαναν προσπάθεια για να ανοίξουν τόσο την πόρτα στο ισόγειο, όσο και του διαμερίσματος του πρώτου ορόφου.

Πρόκειται για δύο ανθρώπους, οι οποίοι αντιμετώπιζαν κινητικά προβλήματα, κάτι που τους εμπόδισε να διαφύγουν από οποιοδήποτε κίνδυνο, όχι μόνο τη φωτιά. Η ηλικιωμένη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, ήταν περίπου 85 ετών και βρέθηκε στο πάτωμα του σαλονιού κοντά στο δεύτερο θύμα. Ο άνδρας που βρέθηκε επίσης απανθρακωμένος, ήταν άτομο κατάκοιτο σε αναπηρικό κρεβάτι μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως ανέφεραν γείτονες της οικογένειας.

Ωστόσο η κατάσταση στην οποία βρέθηκε, καθιστούσε αδύνατη την ταυτοποίηση του. Αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν το γεγονός ότι επρόκειτο για ένα πολύ ταλαιπωρημένο, σχεδόν αποστεωμένο άνθρωπο.

Το σκηνικό της τραγωδίας, ανέτρεψε η σακούλα που είχε το άτυχο θύμα στο κεφάλι, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές που έχουν αρχίσει να εξετάσουν το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.

Θρίλερ και με τρίτο θύμα

Στο σημείο της τραγωδίας, κλήθηκε και ασθενοφόρο που παρέλαβε και ένα τρίτο άτομο περίπου 60 ετών. Πρόκειται για το γιο της ηλικιωμένης γυναίκας. Από τις ως τώρα πληροφορίες, προκύπτει ότι ο πολυτραυματίας, πήδηξε από ύψος από διπλανή πολυκατοικία. Το σώμα του προσγειώθηκε πάνω σε λαμαρίνες. Το ΕΚΑΒ επιδόθηκε σε αγώνα δρόμου για να τον μεταφέρει εγκαίρως στο ΠΑΓΝΗ.

Το άτομο αυτό είχε απεγκλωβιστεί λίγη ώρα νωρίτερα από την Πυροσβεστική από το φλεγόμενο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου με τη χρήση σκάλας. Ενώ γείτονες του πρόσφεραν νερό, ξαφνικά απομακρύνθηκε και ανέβηκε στην ταράτσα.

Σύμφωνα με περιγραφές, αστυνομικοί και περίοικοι προσπάθησαν να τον αποτρέψουν από το να βουτήξει στο κενό, ωστόσο δεν τα κατάφεραν. Στο νοσοκομείο έφτασε με πολλαπλά κατάγματα και αναπνευστικά προβλήματα, ενώ διασωληνώθηκε άμεσα καθώς η κατάσταση του θεωρείται κρίσιμη.

Στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής καθώς το σκηνικό παραπέμπει σε απόλυτο θρίλερ.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για δύο διαφορετικές εστίες φωτιάς γύρω από τα πτώματα. Τους χώρους του σπιτιού σάρωσε η σήμανση ενώ αντικείμενα που πιθανώς σχετίζονται με την υπόθεση έχουν περισυλλεγεί και περιμετρικά του σπιτιού.

Ένα μαχαίρι με ίχνη αίματος βρέθηκε κοντά στην πόρτα του σπιτιού ενώ ένα σακουλάκι επίσης με ίχνη αίματος βρέθηκε στην ταράτσα στο σημείο απ’ όπου πήδηξε στο κενό το τρίτο θύμα.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν μεγάλη με 16 υπαλλήλους και 4 οχήματα ενώ στο σημείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή και αστυνομικές δυνάμεις.