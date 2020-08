Τουρκική προκλητικότητα: Το Anadolu δημοσιεύει βίντεο με την πορεία του Oruc Reis

0 Shares Share Tweet

Η πορεία του τουρκικού ερευνητικού σκάφους Oruc Reis εντός της θαλάσσιας περιοχής που έχει δεσμεύσει η Άγκυρα μέσω της νέας παράνομης Navtex που εξέδωσε την Πέμπτη, απεικονίζεται σε βίντεο που δημοσιεύει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Anadolu.

Στο διάρκειας 47 δευτερολέπτων βίντεο του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων, φαίνεται το Oruc Reis να πλέει στην Ανατολική Μεσόγειο, περιστοιχιζόμενο από τον τουρκικό στολίσκο.Μάλιστα, στο σχετικό σχόλιο που κάνει το Anadolu αναφέρεται ότι το Oruc Reis συνεχίζει την πορεία του.

Το βίντεο δημοσιεύεται λίγες μόλις ώρες μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει νέα οδηγία προς ναυτιλλομένους (Navtex) για το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis, μερικές ώρες πριν τη λήξη της προηγούμενης και ενώ οι Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών συζητούν τον κατάλογο κυρώσεων κατά της Τουρκίας.

Λίγο νωρίτερα, διπλωματικές πηγέςσχολίασαν σε σκωπτικό τόνο τις κινήσεις της Τουρκίας.

«Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ποιος επιθυμεί την αποκλιμάκωση και ποιος όχι. Ποιος καλεί προσχηματικά σε διάλογο και ποιος τον εννοεί πραγματικά», υπογράμμισαν χαρακτηριστικά οι συγκεκριμένες πηγές.

Κατά τα λοιπά, η Άγκυρα δέσμευσε περιοχή κοντά στην παλιά Navtex, λίγο πιο βόρεια και ανατολικά, ώστε να συνεχιστούν οι έρευνες του Oruc Reis.

Η νέα παράνομη οδηγία προς ναυτιλλομένους έχει ισχύ μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου αλλά δεν έχει σχέση με Navtex που είχε εκδώσει νωρίτερα η Άγκυρα, για αεροναυτική άσκηση στις αρχές Σεπτέμβρη.

Η ανακοίνωση της νέας Navtex δεν προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Άμυνας της Τουρκιάς, Χουλουσί Ακάρ, είχε διαμηνύσει πως οι σεισμικές έρευνες θα συνεχιστούν επ’ αόριστον.

«Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα και τα δικαιώματά μας» είπε ο Τούρκος αξιωματούχος, σε συνέντευξή του στο τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

«Όσο χρειαστεί εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τις έρευνες. Το υπουργείο Ενέργειας κάνει τις εργασίες και εμείς ως Ένοπλες Δυνάμεις είμαστε εκεί. Δεν υπάρχει καμία διακοπή» είπε επίσης ο ίδιος.

Μάλιστα, αποπειράθηκε να… πετάξει έξω από τις συζητήσεις για τα ελληνοτουρκικά και την Μεσόγειο την Ευρωπαϊκή Ένωση –κάνοντας και ιδιαίτερη αναφορά στη Γαλλία- λέγοντας ότι Ελλάδα και Τουρκία πρέπει να συζητήσουν μόνες τους.

«Η Τουρκία και η Ελλάδα πρέπει να καθίσουν και να συζητήσουν μόνες τους χωρίς παρεμβολές από τρίτες χώρες, όπως η Γαλλία» είπε ο Ακάρ, και συμπλήρωσε:

«Η Γαλλία έχει παραβιάσει διεθνείς συμφωνίες στέλνοντας τρία μαχητικά στην ελληνική πλευρά της Κύπρου».

Δύο νέες Νavtex σε Μερσίνα και Αλεξανδρέττα

Το πρωί της Πέμπτης η Τουρκία ανακοίνωσε δύο νέες Νavtex για ασκήσεις με πραγματικά πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο και συγκεκριμένα στους κόλπους της Μερσίνας και της Αλεξανδρέττας αντίστοιχα, αρκετά μακριά από το πεδίο σεισμικών ερευνών του Oruc Reis, αλλά απέναντι από την Κύπρο.

Όπως είπε ο Τούρκος υπουργός Αμυνας, Χουλουσί Ακάρ, στην ίδια συνέντευξη:

«Όσο διαρκούν οι εργασίες του υπουργείου Ενέργειας εμείς έχουμε υποχρέωση να τους παρέχουμε ασφάλεια. Η σημερινή είναι εντελώς διαφορετική. Είναι μία Νavtex για άσκηση με πυρά περιοχή της Αλεξανδρέττας».

H νέα τουρκική Navtex

TURNHOS N/W : 1085/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 27-08-2020 13:32)

TURNHOS N/W : 1085/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN BETWEEN 27 AUG-01 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.00 N – 027 59.77 E

34 12.28 N – 028 00.12 E

35 12.12 N – 030 22.15 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.58 N – 028 55.57 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 012059Z SEP 20