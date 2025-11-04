Τροχαίο με δύο νταλίκες – Απεγκλωβίστηκαν μόνοι τους οι οδηγοί, δείτε βίντεο από drone

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (4/11) στον Αργυρότοπο Ηγουμενίτσας, όταν δύο νταλίκες συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το thespro.gr, στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με επτά πυροσβέστες, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Οι οδηγοί κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους πριν την άφιξη των αρχών και μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.
Σε βίντεο που τραβήχτηκε μέσω drone αποτυπώνονται οι ζημιές που υπέστησαν τα δύο μεγάλα οχήματα.
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.