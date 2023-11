Βίντεο – ντοκουμέντο με ακροδεξιούς να προσπαθούν να κάψουν κόσμο ζωντανό στο Μοναστηράκι – «Μ@@ι κάψου ρε»

Σοκαριστικό είναι ένα βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας από τα επεισόδια στο Μοναστηράκι το βράδυ της Τετάρτης (02.11.2023).

Στο Μοναστηράκι υπήρξαν επεισόδια ανάμεσα σε αντιεξουσιαστές και ακροδεξιούς, οι οποίοι νωρίτερα είχαν ανάψει πυρσούς στα βραχάκια της Ακρόπολης, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 10 χρόνων από τη δολοφονία των 2 μελών της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο.

Στο βίντεο φαίνονται ακροδεξιοί με κράνη να επιτίθενται σε αντιεξουσιαστές που είναι μέσα στον Ηλεκτρικό, οι οποίοι πήγαιναν σε αντιφασιστική συγκέντρωση. Οι αντιεξουσιαστές αμύνονταν με καδρόνια και οι ακροδεξιοί χτυπούσαν με ασπίδες και ό,τι άλλο είχαν μαζί τους. Σε βίντεο ακούγεται ακροδεξιός να λέει σε αναρχικό «βγες έξω μωρή κότα», ενώ παράλληλα κάποιος από αυτός περιλούζει συρμό με εύφλεκτο υλικό για να βάλει φωτιά. Το άτομο που ακούγεται στο βίντεο συνεχίζει λέγοντας «μ@@@ι κάψου ρε», ενώ άλλοι χτυπούν με σφυριά και βαριοπούλες τους συρμούς.

Όλα αυτά μια ώρα που ο Ηλεκτρικός έχει κόσμο στα βαγόνια και στις αποβάθρες, και από τύχη δεν υπήρξαν θύματα, με πολίτες να φεύγουν έντρομοι από το σημείο για να γλυτώσουν. Επίσης καταγγέλλεται πως η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων στις αποβάθρες, «πνίγοντας» όμως έτσι και όσους ήταν στα βαγόνια.

Στο Μοναστηράκι ΗΣΑΠ,

οι φασίστες έριξαν βενζίνη σε ένα βαγόνι γεμάτο κόσμο και προσπάθησαν να του βάλουν φωτιά.#Athens #Greece#antifagr #ACAB

In Athens, fascists poured gasoline into a train car full of people and tried to set it on fire. pic.twitter.com/JP9GbCG5cr

