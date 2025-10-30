Υπό συζήτηση η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Το ενδεχόμενο να καταργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις φαίνεται να εξετάζει η κυβέρνηση, με τον υφυπουργό Παιδείας, Νίκο Παπαϊωάννου να σημειώνει πως βασική παράμετρος για να προχωρήσει ένα τέτοιο σχέδιο είναι να διατηρηθεί η αδιαβλητότητα της διαδικασίας με την οποία οι μαθητές εισάγονται στο Πανεπιστήμιο.

«Στόχος» όπως δηλώνει ο ίδιος μιλώντας στο Action24 «είναι να κρατήσουμε το αδιάβλητο της διαδικασίας, να δώσουμε στο Λύκειο την πραγματική του αξία και να μπορέσουν τα παιδιά να αναπτύξουν και άλλες δραστηριότητες και δεξιότητες».





Τα κύρια χαρακτηριστικά του σχεδίου που ετοιμάζει το κυβερνητικό επιτελείο περιλαμβάνει σύμφωνα με τον υφυπουργό τα εξής στοιχεία: «Τα θέματα θα είναι πανελλαδικά σε μία Τράπεζα Θεμάτων και θα είναι κλιμακούμενης δυσκολίας, ώστε τα παιδιά να μπορούν να δείξουν τις δυνατότητές τους. Θα προσμετρηθούν και άλλες δεξιότητες, όπως οι ξένες γλώσσες ή η πληροφορική».

Στην Γ’ Λυκείου, όπως λέει ο ίδιος «θα υπάρχουν εξετάσεις, όχι όμως όπως ισχύουν τώρα».

Πηγή: cnn.gr