Υπό συζήτηση η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

Το ενδεχόμενο να καταργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις φαίνεται να εξετάζει η κυβέρνηση, με τον υφυπουργό Παιδείας, Νίκο Παπαϊωάννου να σημειώνει πως βασική παράμετρος για να προχωρήσει ένα τέτοιο σχέδιο είναι να διατηρηθεί η αδιαβλητότητα της διαδικασίας με την οποία οι μαθητές εισάγονται στο Πανεπιστήμιο.

«Στόχος» όπως δηλώνει ο ίδιος μιλώντας στο Action24 «είναι να κρατήσουμε το αδιάβλητο της διαδικασίας, να δώσουμε στο Λύκειο την πραγματική του αξία και να μπορέσουν τα παιδιά να αναπτύξουν και άλλες δραστηριότητες και δεξιότητες».


Τα κύρια χαρακτηριστικά του σχεδίου που ετοιμάζει το κυβερνητικό επιτελείο περιλαμβάνει σύμφωνα με τον υφυπουργό τα εξής στοιχεία: «Τα θέματα θα είναι πανελλαδικά σε μία Τράπεζα Θεμάτων και θα είναι κλιμακούμενης δυσκολίας, ώστε τα παιδιά να μπορούν να δείξουν τις δυνατότητές τους. Θα προσμετρηθούν και άλλες δεξιότητες, όπως οι ξένες γλώσσες ή η πληροφορική».

Στην Γ’ Λυκείου, όπως λέει ο ίδιος «θα υπάρχουν εξετάσεις, όχι όμως όπως ισχύουν τώρα».

Πηγή: cnn.gr

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ