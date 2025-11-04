Ζητά ελαφρυντικά ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς- «Δεν έχει ζητήσει ούτε ένα συγγνώμη»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Πέντε χρόνια έχουν περάσει από τη στυγερή γυναικοκτονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο τον Ιούλιο του 2021. Ο σύντροφός της τής αφαίρεσε τη ζωή υποστηρίζοντας το εξοργιστικό «χάλασε η φάση». Η οικογένεια της αδικοχαμένης θα ζήσει για ακόμη μία φορά σήμερα (04.11.2025) τη δολοφονία του παιδιού της καθώς ο δράστης ζήτησε να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά και έτσι η υπόθεση δολοφονίας περνά σήμερα στο Εφετείο της Σύρου.

Εντός της δικαστικής αίθουσας και η μητέρα της Γαρυφαλλιάς που ζητά ισόβια κάθειρξη μήπως και έτσι δικαιωθεί το παιδί της. Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Aplha υποστήριξε πως τόσο αυτή όσο και η οικογένειά της θα ζήσουν ξανά σήμερα τη στυγερή γυναικοκτονία που έγινε στη Φολέγανδρο, κατά τις διακοπές του ζευγαριού.Ο δράστης που πρωτόδικα καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχολογική κατάσταση, πλέον ζητά να του αναγνωριστούν τα ελαφρυντικά αν και στην πρώτη δίκη δεν είχε πείσει τους δικαστές. Τότε είχε αναφέρει πως προχώρησε στη γυναικοκτονία έχοντας μειωμένο καταλογισμό.

Η μητέρα της Γαρυφαλλιάς, Αλεξάνδρα Μάκου, λίγο πριν μπει στην αίθουσα τόνισε πως αυτός ο άνθρωπος ήξερε 100% τι έκανε και αποκάλυψε πως μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια, δεν της έχει ζητήσει ούτε ένα συγγνώμη.





«Είναι δύσκολες οι στιγμές που θα περάσουμε, καλούμαστε να τον δούμε στο Εφετείο γιατί θεωρεί ότι έχει ελαφρυντικά και πρέπει να του αποδοθούν. Δεν συμφωνούμε καθόλου με αυτό, ήξερε 100% τι έκανε και απλά σκότωσε την Γαρυφαλλιά μας. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να σαπίσει στη φυλακή, να μην βγει ποτέ. Το σύστημα πρέπει να αλλάξει γιατί τους δίνει δικαιώματα ενώ το παιδί μου είναι στα 4 μάρμαρα και εκείνος συνεχίζει και ζει και ζητά ελαφρυντικά χωρίς μεταμέλεια ή ηθικό φραγμό.

Λυπάμαι για τη Γαρυφαλλιά μου που δεν ζει, ήταν σπουδαίο παιδί, άνθρωπος και επιστήμονας, είχε να δώσει πολλά. Ήταν ευλογία που ζούσε μαζί μας 26 χρόνια. Αυτά τα κατακάθια πρέπει να μπουν ισόβια και να μην δουν ξανά τον ήλιο, όχι να ζητούν ελαφρυντικά και να μας τρέχουν στη Σύρο και να ζούμε ξανά τη δολοφονία. Δεν μας έχει ζητήσει ούτε μία συγγνώμη».