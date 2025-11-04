20 εκ. ευρώ για ενίσχυση των νέων και υπό σύσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Δράση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η δράση «Επιχειρώ έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και έχει ως σκοπό την ενίσχυση νέων και υπό σύσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με το Γραφείο Πληροφόρησης Επιχειρήσεων Τροφίμων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας.

Βασικά στοιχεία

• Συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης: 20 εκατ. €.

• Η Δημόσια Δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.

• Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 50.000 € έως και 425.000 €.

• Δικαιούχοι:

o «Υπό σύσταση» επιχειρήσεις (να συσταθούν μετά την υποβολή της αίτησης).

o «Νέες» επιχειρήσεις: με έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από 1/1/2023 και έπειτα.

• Το έργο πρέπει να υλοποιηθεί αποκλειστικά εντός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

• Η δράση καλύπτει επιλέξιμους ΚΑΔ (δραστηριότητες) που ορίζονται στην Αναλυτική Πρόσκληση.

• Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας δράσης χορηγούνται δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 2023/2831 (OJ EL L 15.12.2023) της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2023 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).

Επιλέξιμες Δαπάνες – Παραδείγματα

Μεταξύ άλλων επιλέξιμων δαπανών είναι:

• Δαπάνες προσλήψεων νέου προσωπικού (μέρος του κόστους)

• Εξοπλισμός – μεταφορικά μέσα – όργανα – ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου

• Εξοπλισμός για περιβαλλοντική προστασία / εξοικονόμηση ενέργειας / κυκλική οικονομία.

• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

• Υπηρεσίες, μελέτες, λογισμικό “cloud” κ.λπ.

Χρονοδιαγράμματα και υποβολές

• Η περίοδος υποβολής: από 27/11/2025 έως 30/01/2026 (ώρα 15:00) για αιτήσεις.

• Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίστηκε η 07/08/2025.

Τι χρηματοδοτείται

Δαπάνες προσωπικού

Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, έως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ και έως 30.000 €

(Νέο προσωπικό έως 2 ΕΜΕ και έως 15.000 €/ ΕΜΕ) (με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021)

Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων

Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή) έως 25% του επιχορηγούμενου Π/Υ

Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης έως 5% του επιχορηγούμενου Π/Υ

Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου

Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα έως 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ και έως 100.000€ και έως 50.000€ ανά μεταφορικό μέσο

Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 70% του επιχορηγούμενου Π/Υ

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως 1.500€

Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου έως 4% του επιχορηγούμενου Π/Υ και έως 5.000€

Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού έως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ

Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων ή και διεργασιών έως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ

Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα έως 3 πιστοποιητικά και έως 10.000€ και έως 5.000€ ανά πιστοποιητικό

Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding έως 7% του επιχορηγούμενου Π/Υ και έως 15.000€

Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας έως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ και έως 20.000 €

Δαπάνες Λογισμικού

06.07. Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού έως 30% του επιχορηγούμενου Π/Υ

Έμμεσες Δαπάνες

Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Υποχρεωτική κατηγορία (με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021))

Διευκρινίζεται ότι, για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού, τα ανωτέρω ποσά/ποσοστά είναι τα μέγιστα επιλέξιμα για κάθε κατηγορία δαπάνης.

Τα ανωτέρω ποσά/ποσοστά κατηγοριών δαπανών και επιμέρους υποκατηγοριών δαπανών θα πρέπει να τηρούνται κατά το στάδιο της αξιολόγησης/έγκρισης των αιτήσεων χρηματοδότησης, καθώς και κατά το στάδιο της υλοποίησης κατά την αξιολόγηση/έγκριση των υποβληθέντων αιτημάτων τροποποιήσεων του επενδυτικού σχεδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον υπεύθυνο του Γραφείου Πληροφόρησης Επιχειρήσεων Τροφίμων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας κ. Αργύρη Σχοινά, Τεχνολόγο Τροφίμων και Σύμβουλο Επιχειρήσεων στα τηλ. 24210-94731, 2421094733 και στο e-mail [email protected].