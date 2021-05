Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου: Παρουσίαση στο «Forum – THE WINNERS – Commerce & Industry Awards 2021»

Πρωταγωνιστές των νωπών οπωροκηπευτικών τα μήλα «ZAGORIN»

1 Shares Share Tweet

Ο εκδοτικός οργανισμός NEW TIMES PUBLISHING διοργάνωσε το ψηφιακό φόρουμ «THE WINNERS – Commerce & Industry Awards 2021» την Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021 και από ώρα 11 π.μ. μέχρι 3 μ.μ. Σε αυτό έλαβαν μέρος σημαντικοί εκπρόσωποι του ελληνικού λιανεμπορίου και των βασικών του προμηθευτών (ελληνικών συνεταιρισμών, βιομηχανιών και θυγατρικών πολυεθνικών επιχειρήσεων). Στη διάρκειά του δόθηκαν οι φερώνυμες διακρίσεις επιχειρηματικής αριστείας «THE WINNERS – Commerce & Industry Awards 2021» αφενός σε εκπροσώπους των αλυσίδων σουπερμάρκετ της χώρας με τις υψηλότερες οικονομικές επιδόσεις και αφετέρου στους εκπροσώπους των επιχειρήσεων με τα πλέον δημοφιλή προϊόντα των αλυσίδων «σουπερμάρκετ». Οι διακρίσεις στους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, βασίζονται σε αυστηρά οικονομικά κριτήρια, μεταξύ των οποίων, η κερδοφορία, οι επενδύσεις και το ανθρώπινο δυναμικό. Επίσης οι πωλήσεις των «best sellers» προϊόντων βασίζονται σε στοιχεία όπως αυτά αποτυπώνονται στις έρευνες αγοράς εξειδικευμένων εταιρειών της αγοράς. Στο «forum» παρουσιάστηκαν στοιχεία σχετικά με την πορεία του λιανεμπορίου, τις οικονομικές επιδόσεις των λιανεμπορικών επιχειρήσεων, τις εξελίξεις στις βασικές κατηγορίες προϊόντων (τρόφιμα, ποτά, απορρυπαντικά, είδη σπιτιού κλπ) καθώς επίσης και τους νέους τρόπους προβολής των προϊόντων μέσα στους χώρους των σουπερμάρκετ, υπό το πρίσμα της πανδημίας του κορωνοϊού. Η συγκεκριμένη εκδήλωση αριστείας αποτέλεσε ένα βήμα προβολής των θέσεων του κόσμου του ελληνικού λιανεμπορίου αλλά και των προμηθευτών του ενώ προβλήθηκαν θέσεις σχετικές με την επενδυτική πολιτική των επιχειρήσεων. Την εκδήλωση τίμησαν με τις εναρκτήριες ομιλίες τους οι Άδωνις Γεωργιάδης – Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χαράλαμπος (Χάρης) Μαμουλάκης – Αν. Τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντίνος Μαχαίρας – πρόεδρος του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (IEΛKA) και Θρασύβουλος Παγουλάτος – Αν. Γενικός Διευθυντής Αγορών «METRO».

Μία εκ των επιχειρήσεων που συμμετείχαν ήταν και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου, ευρύτερα γνωστός από τα μήλα με το εμπορικό σήμα «ZAGORIN», που φέτος συμπληρώνει 105 χρόνια διαρκούς λειτουργίας. Ο έμπειρος Διευθυντής του Συνεταιρισμού, στην παρέμβασή του αναφέρθηκε στις πρωτόγνωρες καταστάσεις που προέκυψαν από την έξαρση της πανδημίας, όπως για παράδειγμα τα έκτακτα λειτουργικά κόστη που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο Συνεταιρισμός, καθώς όλο το προσωπικό εξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με «rapid test». Ωστόσο δεν παρέλειψε να τονίσει ότι στον αντίποδα, ιδίως την περίοδο της πρώτης καραντίνας, καταγράφηκε υψηλή ζήτηση για υγιεινές διατροφικές επιλογές, όπως είναι τα μήλα ZAGORIN, γεγονός που ισχύει για όλα τα φρούτα και λαχανικά. Σχολίασε επίσης την έλλειψη σε «εργάτες γης» που παρατηρήθηκε, λόγω περιορισμένης δυνατότητας διέλευσης των συνόρων από ενδιαφερόμενους πολίτες γειτονικών χωρών, παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες αγρότες συνέχισαν την διαρκή προσπάθειά τους για παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων. Παρουσίασε τη νέα ατομική συσκευασία νωπού μήλου που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά κατά τη φετινή εμπορική περίοδο στις αγορές ο Συνεταιρισμός. Αναφορικά με τις επενδυτικές δράσεις του Συνεταιρισμού επέλεξε να αναφερθεί κυρίως στο καινούριο διαλογητήριο-συσκευαστήριο του Συνεταιρισμού, το οποίο σύντομα αναμένεται να εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και θα έχει μοναδικές για τα ελληνικά δεδομένα δυνατότητες ελέγχου του εσωτερικού μέρους των μήλων.

Ο κος. Βαλασσάς ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του με τη δέσμευση ότι ο αιωνόβιος Συνεταιρισμός θα συνεχίσει να έχει ως κυρίαρχη επιλογή του την διασφάλιση των καταναλωτών, οι οποίοι μπορούν να είναι σίγουροι ότι απολαμβάνουν την υψηλότερη ποιότητα και υγιεινή, επιλέγοντας μήλα «ZAGORIN».

Το forum «ανέβηκε» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα New Times Works στην οποία – εκτός από την ζωντανή μετάδοση του φόρουμ – υπάρχουν ψηφιακά περίπτερα των υποστηρικτών της εκδήλωσης. Το πρωτότυπο οπτικοακουστικό υλικό δημοσιεύτηκε στο κανάλι του οργανισμού New Times Publishing (timetv), ενώ έχει αναρτηθεί και στο κανάλι του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς στο youtube (ΖagorinApple) με τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://youtu.be/FqiJqnHrfqI.