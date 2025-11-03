Ασυνείδητοι σκορπούν τον θάνατο σε σκυλιά στην Αργαλαστή

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τον θάνατο σε αδέσποτα αλλά και δεσποζόμενα σκυλιά σκορπούν ασυνείδητοι, οι οποίοι πετούν φόλες στην Αργαλαστή. Οι κάτοικοι και κυρίως όσοι έχουν σκυλιά είναι τρομοκρατημένοι μετά τα πρόσφατα επεισόδια, που στέρησαν τη ζωή σε τουλάχιστον ένα σκυλί αδέσποτο και παρ’ ολίγο να στερήσουν τη ζωή και σε ένα δεσποζόμενο.

Πριν μία εβδομάδα η Ζωοφιλική Αδεσπότων Πηλίου με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε γνωστό, πως κάποιος είχε ρίξει φόλες γύρω από το προαύλιο της εκκλησίας, με αποτέλεσμα να πεθάνει ένα αδέσποτο της περιοχής, το οποίο ήταν φιλήσυχο και καλοσυνάτο. Κτηνίατρος που κλήθηκε από τους κατοίκους, κατάφερε να σώσει την τελευταία στιγμή ένα δεσποζόμενο σκυλί από βέβαιο θάνατο.

«ΠΡΟΣΟΧΗ στα σκυλάκια σας. Πάντα με το λουρί. Και αν είδατε κάτι ή υποψιάζεστε κάποιον/α μιλήστε με την Αστυνομία ή με εμάς. Αυτοί οι εγκληματίες είναι επικίνδυνοι για όλους μας. ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ, ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ.Η ΟΜΕΡΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΗ», τονίζει η Ζωοφιλική Αδεσπότων Πηλίου.

Στο μεταξύ, κάτοικοι καταγγέλλουν στο magnesianews.gr ότι η περιοχή έχει γεμίσει με φόλες και κανένας δεν αναφέρει τίποτα. Μάλιστα, πολλοί φοβούνται γιατί έχουν δικά τους ζώα, μην και τα δηλητηριάσουν οι ασυνείδητοι.