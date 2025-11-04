Αυξάνεται κάθε χρόνο ο αριθμός αιτημάτων συμπολιτών για συνδρομή της Τοπικής Εκκλησίας με μονάδες αίματος

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 53η Εθελοντική Αιμοδοσία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βόλου

Η 53η Εθελοντική Αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο προαύλιο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Βόλου, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, το απόγευμα, με σκοπό την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ι.Μ.Δ., «η δράση αυτή αποσκοπεί στην ανακούφιση συμπολιτών που έχουν άμεση ανάγκη από αίμα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν προβλήματα υγείας και να διευκολυνθούν κατά τη διάρκεια των θεραπειών ή των χειρουργικών επεμβάσεών τους.

Η εθελοντική αιμοδοσία εντάχθηκε στον διήμερο εορτασμό του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων και για ακόμη μία φορά υπήρξε ιδιαίτερα ικανοποιητική προσέλευση εθελοντών αιμοδοτών.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, στο προαύλιο του Ναού βρέθηκε η Κινητή Μονάδα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους συμμετέχοντες.

Κάθε χρόνο στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων πραγματοποιούνται δύο Εθελοντικές Αιμοδοσίες, ανήμερα της εορτής των Αγίων Αναργύρων, την 1η Ιουλίου και την 1η Νοεμβρίου.

Το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε ήδη η 53η Εθελοντική Αιμοδοσία, αποδεικνύει πως η σπουδαία αυτή πράξη ανθρωπιάς και προσφοράς έχει εξελιχθεί σε θεσμό για την Τοπική Εκκλησία και την κοινωνία του Βόλου.

Η Τράπεζα Αίματος της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος δημιουργήθηκε πριν από αρκετά χρόνια, με στόχο να συνδράμει συμπολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και χρειάζονται επαρκή ποσότητα αίματος για επεμβάσεις ή άλλες ιατρικές ανάγκες.

Πρόκειται για μια ακόμη πράξη αλληλεγγύης και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, που συμβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη αναγκών στον τομέα της υγείας.

Ο υπεύθυνος της Τράπεζας Αίματος της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων, π. Νικόλαος Νασιώκας, δήλωσε ότι: “Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται δύο εθελοντικές αιμοδοσίες στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, πάντα στο πλαίσιο των πανηγυρικών εορτασμών των Αγίων του Ναού. Η πρώτη είναι κάθε 1η Ιουλίου, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες μέχρι και τον Νοέμβριο, και η δεύτερη κάθε 1η Νοεμβρίου, ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του κόσμου μέχρι και τον Ιούλιο. Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε η 53η Εθελοντική Αιμοδοσία, στην οποία συμπολίτες ανταποκρίθηκαν, όπως συμβαίνει κάθε φορά. Στόχος μας είναι να ενισχύουμε την Τράπεζα Αίματος της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και να καλύπτονται, στο πλαίσιο του εφικτού, έκτακτες ανάγκες σε θέματα υγείας.”

Ο π. Νικόλαος τόνισε επίσης ότι κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των αιτημάτων από συμπολίτες που ζητούν τη συνδρομή της Τοπικής Εκκλησίας με μονάδες αίματος, προκειμένου να πραγματοποιηθούν χειρουργικές επεμβάσεις. Η χρησιμότητα και η αξία της Τράπεζας Αίματος είναι ανεκτίμητη και καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη συνέχιση της προσφοράς αίματος από τους εθελοντές, που αφιερώνουν λίγο από τον χρόνο τους για να χαρίσουν ζωή σε άλλους.