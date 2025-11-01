Δύο νέα πρόσωπα από τη Μαγνησία στο προσκήνιο της ΟΝΝΕΔ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η ΟΝΝΕΔ Μαγνησίας καταγράφει εκ νέου παρουσία στα κεντρικά όργανα της ΟΝΝΕΔ, μέσα από τη συμμετοχή δύο στελεχών της στη νέα σύνθεση του οργανισμού. Η Γεωργία Παπαγγελή και ο Δημήτρης Χατζής αναλαμβάνουν νέους ρόλους σε κεντρικό επίπεδο, εκπροσωπώντας τη Μαγνησία και τη Θεσσαλία σε θέσεις ευθύνης που συνδέονται με τη νεανική επιχειρηματικότητα, την απασχόληση και τη συμμετοχή των νέων στα κοινά.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση “Η Μαγνησία συνεχίζει να δίνει το δικό της στίγμα στα κεντρικά δρώμενα της ΟΝΝΕΔ, αποδεικνύοντας πως σαν περιφέρεια διαθέτει νέους ανθρώπους με όραμα, ικανότητες και φιλοδοξία να προσφέρουν.

Με δύο νέα και ιδιαίτερα δραστήρια στελέχη, η διοίκηση της ΟΝΝΕΔ ανανεώνεται, φέρνοντας δυναμικό αέρα από τον Βόλο και το Πήλιο!

Η Γεωργία Παπαγγελή με καταγωγή από το Προμύρι Πηλίου εκλέχθηκε 51η στην Κεντρική Επιτροπή της ΟΝΝΕΔ, ενώ ο Δημήτρης Χατζής, με καταγωγή από τη Λάρισα, αλλά μακροχρόνια και ενεργή παρουσία στη Μαγνησία, αναλαμβάνει Υπεύθυνος Νεανικής Επιχειρηματικότητας και Καταπολέμησης της Ανεργίας στο Εκτελεστικό γραφείο της ΟΝΝΕΔ.

Πρόκειται για δύο νέους ανθρώπους που έχουν ήδη αφήσει έντονο αποτύπωμα στα τοπικά όργανα της ΟΝΝΕΔ.

Η Γεωργία Παπαγγελή, Αντιπρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Μαγνησίας, αποτελεί παράδειγμα ενεργής συμμετοχής μιας νέας γυναίκας που συνδυάζει επαγγελματισμό και κοινωνική δράση. Εργάζεται ως Λογίστρια σε μεγάλη ελληνική εταιρεία τουριστικών υπηρεσιών, έναν κλάδο-πυλώνα για τη Μαγνησία και ολόκληρη τη Θεσσαλία.

Ο Δημήτρης Χατζής, πρώην Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Βόλου και μέλος της Κεντρικής επιτροπής της ΟΝΝΕΔ, δραστηριοποιείται ως οικονομικός σύμβουλος σε marketing agency με πανελλαδική δραστηριότητα, φέρνοντας τεχνογνωσία, στρατηγική σκέψη και επιχειρηματική ματιά στα ζητήματα νεανικής απασχόλησης. Η νέα του θέση στην ΟΝΝΕΔ αποτελεί αναγνώριση της δουλειάς του και ταυτόχρονα ευκαιρία να ακουστεί πιο δυνατά η φωνή των νέων επαγγελματιών της περιφέρειας.

Η συμμετοχή δύο «Μαγνησιωτών» στη νέα σύνθεση της ΟΝΝΕΔ στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα:

Η Θεσσαλία παίρνει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών για τη νεανική επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την καταπολέμηση της ανεργίας.

Νέοι με γνώσεις, πάθος και δημιουργικότητα δείχνουν πως η πολιτική μπορεί να έχει πρόσωπο, ουσία και μέλλον.

Η Μαγνησία, μέσα από τους ανθρώπους της, αναδεικνύεται ξανά σε κοιτίδα νέων ιδεών και στελεχών, με την ΟΝΝΕΔ να επενδύει σε νέα πρόσωπα που συνδυάζουν τοπική ταυτότητα και εθνική προοπτική”.