Έκτακτη Συνεδρίαση του Συντονιστικού Πολιτικής Προστασίας- Σε επιφυλακή όλες οι υπηρεσίες

Περιπολίες και διακοπή κυκλοφορίας αν χρειαστεί

Το Έκτακτο Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων υπό την προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη κ. Άννας Μαρίας Παπαδημητρίου συνεδρίασε σήμερα το πρωί, με σκοπό την ενημέρωση και τον σχεδιασμό του επιχειρησιακού πλάνου ετοιμότητας των φορέων, εν αναμονή εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων που προβλέπεται να πλήξουν την περιοχή, σύμφωνα με Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, που κάνει λόγο για πορτοκαλί προειδοποίηση.

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η διασφάλιση του καλύτερου συντονισμού όλων των φορέων προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τα επικείμενα έντονα φαινόμενα βροχοπτώσεων, καταιγίδων, κλπ.

Η Αντιπεριφερειάρχης ενημέρωσε τους φορείς ότι ήδη έχει τεθεί σε επιφυλακή η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕΜΣ, με τα μηχανήματα έργων ιδιωτών που συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο, καθώς και όλες οι Υπηρεσίες των ΠΕΜΣ, για την αντιμετώπιση κινδύνων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα.

Έγινε γνωστό ότι η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, έχει ήδη στείλει έγγραφο στις Αστυνομικές Διευθύνσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την ανάγκη περιπολιών και την διακοπή της κυκλοφορίας όπου χρειασθεί και αν αυτό απαιτηθεί είτε σε ρέματα, χείμαρρους ή εκβολές ρεμάτων, είτε σε πολύ επικίνδυνα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου στην περίπτωση εκδήλωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (πλημμύρες, καταιγίδες, ανέμους, χαλαζοπτώσεις, κλπ).

Επιπλέον, ενημερώθηκαν εγγράφως και οι Δήμοι με τα μηχανήματα έργων που διαθέτουν, να βρίσκονται σε ετοιμότητα και επιφυλακή, να προβούν στην ενημέρωση των πολιτών για τα επερχόμενα φαινόμενα και τις σχετικές συστάσεις της Γ.Γ. Πολ. Προστασίας και να δοθούν οι σχετικές οδηγίες προς αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και να ακολουθούν τα σχέδια δράσης τους .

Ακόμη, έχουν ενημερωθεί εγγράφως οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να προβούν στην ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων με σχετικές ανακοινώσεις για την αναμενόμενη εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Αντιπεριφερειάρχης Άννα Μαρία Παπαδημητρίου ευχαρίστησε όλους τους φορείς για τη συμμετοχή τους στην έκτακτη συνεδρίαση του ΠΕΣΟΠΠ, τονίζοντας ότι είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο κάθε ένας τις αρμοδιότητές του και την περιοχή ευθύνης του, ώστε να υπάρχει άμεση και έγκαιρη παρέμβαση οπουδήποτε χρειασθεί.