«Έρχεται η αξιοποίηση υποδομών στη Μαγνησία»

Θετικά νέα για την ηλεκτροκίνηση Βόλου – Λάρισας μετέφερε ο βουλευτής Χρήστος Μπουκώρος

Μία ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο της Μαγνησίας –μόλις λίγο νωρίτερα είχε ολοκληρωθεί συνάντηση με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κ. Καραμανλή- μετέφερε ο βουλευτής Μαγνησίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ. Χρήστος Μπουκώρος, χαιρετίζοντας σήμερα το απόγευμα την έναρξη του διήμερου συνεδρίου «Invest Next Thessaly 2020 – Ευκαιρίες και προκλήσεις στην μετά Covid-19 εποχή – Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Θεσσαλία», το οποίο πραγματοποιείται διαδικτυακά από το Ινστιτούτο Ναυτιλιακής και Οικονομικής Στρατηγικής του Λονδίνου.

Αναπτύσσοντας τις δυνατότητες του λιμανιού Βόλου, ο Χρήστος Μπουκώρος ενημέρωσε ότι από τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον υπουργό Υποδομών προέκυψε ότι η δημοπράτηση του έργου της ηλεκτροκίνησης Βόλου – Λάρισας είναι θέμα των επόμενων εβδομάδων.

«Ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι πολύ σύντομα αναμένεται να βγει η προκήρυξη του διαγωνισμού του έργου. Εκεί μάλιστα θα «κουμπώσει» και η σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού του Βόλου, συμπληρωματικό έργο, το οποίο η ηγεσία του υπουργείου βλέπει θετικά», ανέφερε στον χαιρετισμό του.

«Κατά συνέπεια», όπως πρόσθεσε, «στο πλαίσιο των συνδυασμένων μεταφορών μπορούμε σήμερα να εκτιμήσουμε ότι το λιμάνι του Βόλου θα έχει και σύγχρονη σιδηροδρομική σύνδεση και ο Βόλος και η Λάρισα θα είναι συνδεδεμένες με ηλεκτρική γραμμή», τονίζοντας ότι για τον Βόλο, με κυρίαρχη υποδομή το λιμάνι, είναι επιτέλους ώρα να υποδεχθεί επενδυτικά σχέδια.

Οπως είπε, διανύουμε μια εποχή που η παγκόσμια οικονομία έχει χτυπηθεί σημαντικά από μια «πυρηνική οικονομική βόμβα», αφού το κλείσιμο της αγοράς ήταν συνολικό, κάτι που δεν συμβαίνει ούτε και σε εμπόλεμες περιόδους.

Αναφερόμενος στα logistics σημείωσε την ανάγκη χωροθέτησης του Εμπορευματικού Κέντρου Θεσσαλίας μεταξύ Βόλου και Λάρισας, ενώ ανακοίνωσε την πρόθεση του δημάρχου Ρήγα Φεραίου Δημ. Νασίκα για παραχώρηση 2.500 στρεμμάτων στο Στεφανοβίκειο για τη δημιουργία του.

Σχετικά με τον τουριστικό χαρακτήρα του λιμένα Βόλου, ο βουλευτής Μαγνησίας υπενθύμισε ότι πριν από τρεις μήνες, με πρωτοβουλία του Γιώργου Ξηραδάκη, οι βουλευτές Μαγνησίας της Ν.Δ. είχαν μια πολύ παραγωγική συνάντηση με τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Geoffrey Pyatt, όπου κυριάρχησε το έντονο ενδιαφέρον από συμπράξεις ελληνικών και αμερικάνικων εταιρειών – leaders στον χώρο της διαχείρισης λιμένων. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφόρηση του βουλευτή από το ΤΑΙΠΕΔ μέσα στο 2021 υπάρχει η πρόθεση για επενδύσεις που θα αφορούν στον εκσυγχρονισμό του λιμανιού του Βόλου.

«Με τις συνδυασμένες μεταφορές, το λιμάνι, με τον σιδηρόδρομο, το αεροδρόμιο και την εθνική οδό, ο Βόλος μπορεί να μετατραπεί σε ένα κέντρο συνδυασμένων μεταφορών, logistics και λιμενικής ανάπτυξης. Όλα όσα συζητάμε τα τελευταία χρόνια, ήρθε η ώρα να γίνουν πράξη για να ενισχύσουμε την ανάπτυξη.

Η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ για να συνδράμει στον ιδιωτικό τομέα. Δεν ξεπουλάμε δημόσιες υποδομές, αλλά αξιοποιούμε όσες σήμερα απαξιώνονται και τα κέρδη οφείλουμε να τα επιστρέψουμε στους έλληνες πολίτες», υπογράμμισε.

Το συνέδριο, που φέτος πραγματοποιείται διαδικτυακά λόγω των μέτρων πρόληψης για τον κορωνοϊό, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Βόλου, του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας και των Συνδέσμων Βιομηχάνων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχάνων, του Επιμελητηρίου Λάρισας και του Hellenic Dutch Association of Commerce and Industry.