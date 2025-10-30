Χριστοδουλόπουλος στο Ράδιο ΕΝΑ για ευλογιά: «Ο μη εμβολιασμός είναι πολιτική απόφαση με σκοπούς άγνωστους»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Εκτίμησε ότι θα εκτοξευτεί η τιμή της φέτας για τον καταναλωτή

Σε πολιτική απόφαση με άγνωστα κίνητρα οφείλεται ο μη εμβολιασμός των αιγοπροβάτων για την καταπολέμηση της ευλογιάς, καθώς η Ε.Ε. έχει δώσει από το 2004 το «πράσινο φως» στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν εμβόλια για να προστατεύουν το ζωικό τους κεφάλαιο από διάφορες ζωονόσους.

Ο καθηγητής Υγιεινής Αγροτικών Ζώων στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Χριστοδουλόπουλος τόνισε στο Ράδιο ΕΝΑ και τον Δημήτρη Καρεκλίδη ότι υπάρχουν εμβόλια, τα οποία κυκλοφορούν σε χώρες που τα έχουν ανάγκη, όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Μάλιστα η Βουλγαρία έχει ξεκινήσει εμβολιαστική δράση για τα αιγοπρόβατά της. Στη Γαλλία για παράδειγμα οι πάντες από τον Ιούλιο έχει ξεκινήσει εμβολιασμός για την οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών, με τον ιό να είναι αντίστοιχος με την ευλογιά και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και εκείνο το εμβόλιο, αλλά υπάρχει ειδικά για την ευλογιά.

Το 2005, σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλόπουλο εμβολιάστηκαν βοοειδή για μια επιδημία οζώδους δερματίτιδας στην Ελλάδα. «Εκφράζεται ουσιαστικά η βούληση του υπουργείου να μην προχωρήσει σε εμβολιασμούς και πρόκειται για πολιτική απόφαση και όσοι επιθυμούν να στηρίξουν τη συγκεκριμένη απόφαση παραθέτουν κάποια επιστημονικοφανή επιχειρήματα. Δεν υπάρχει ουσία όταν απαντάνε και δεν λένε τίποτα. Υπάρχουν καταγεγραμμένα από πέρσι κρούσματα και είναι γνωστό από Νοέμβριο μέχρι και Ιανουάριο θα υπάρξει μια ύφεση στα κρούσματα. Δεν εμφανίζονται καταγραφές για να μπορείς να πεις προσπαθείς να βρεις τη συσχέτιση. Εάν υπήρχε ένα πολυπαραγοντικό σύστημα καταγραφών θα μπορούσε να ειπωθεί ότι κάποιος μελετάει και βγάζει συμπεράσματα, αλλά αυτή τη στιγμή το μόνο που καταγράφεται είναι τα επιδημιολογικά κρούσματα. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να καταγράψει άλλους παράγοντες ώστε να πεις ότι τρέχουν κάποιο μοντέλο. Απλά κωλυσιεργούν» τόνισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο, αλλά εγκεκριμένη διαδικασία μέσω της οποίας δίνεται άδεια κυκλοφορίας ενός εμβολίου. Ο κανονισμός 2006429ο οποίος με τα άρθρα του 85, 86 και 87 ρυθμίζει αυτές τις περιπτώσεις και μάλιστα από το 2004 η Ε.Ε. έχει δώσει πλήρη ελευθερία στα κράτη μέλη να προχωρούν άμεσα σε εμβολιασμούς. Στη Γαλλία επί παραδείγματι τα πρώτα κρούσματα σημειώθηκαν στα τέλη Ιουνίου και από τις 7 Αυγούστου ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί.

Αντίστοιχα στην Ελλάδα το πρώτο κρούσμα ευλογιάς εμφανίστηκε τον περσινό Αύγουστο και μέσα στον Οκτώβριο έπρεπε να προχωρήσουν σε εμβολιασμούς. «Δεν θέλουν να προχωρήσουν σε εμβολιασμούς, έχοντας κάποιο σκοπό» υπογράμμισε ο κ. Χριστοδουλόπουλος και πρόσθεσε ότι το εμβόλιο δεν επιδρά στην ποιότητα της φέτας.

Είναι τελείως ακατάλληλο το ότι βάλαμε στο τραπέζι του δημόσιου διαλόγου αυτό το θέμα. Όταν το γάλα πήζει για να γίνει η φέτα, συμβαίνει ένα φαινόμενο στις πρωτεΐνες του γάλακτος, που ονομάζεται μετουσίωση πρωτεϊνών. Το αντίσωμα πάει σε όλες τις πρωτεΐνες και κανένα εργαστήριο στον κόσμο δεν μπορεί ξεχωρίσει εάν είναι αντίσωμα από εμβόλιο. Υπάρχει χώρα που εμβολιάζει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και πουλάει τα τυριά της σε όλο τον κόσμο χωρίς πρόβλημα.

Πρόκειται για την Ιταλία. Στη Σαρδηνία είχε ξεκινήσει πριν 4 χρόνια καταρροϊκός πυρετός των αιγοπροβάτων και από τότε κάθε χρόνο εμβολιάζουν τα ζώα τους. Η Σαρδηνία παράγει το φημισμένο τυρί πεκορίνο Sardo, το οποίο είναι το γνωστό πεκορίνο, που εξάγεται σε όλο τον κόσμο. Κανείς εκεί δεν λέει επιστημονικές αρλούμπες γιατί δεν κάνουν τέτοια πράγματα τα σοβαρά κράτη» υπογράμμισε ο καθηγητής.

Απλησίαστη η φέτα ΠΟΠ

Όπως επισημαίνει οι ελληνικές εξαγωγές φέτας φτάνουν στις 30.000 τον χρόνο, ενώ η συνολική παραγωγή φτάνει στους 130.000 τόνους που σημαίνει ότι εξάγουμε μια μικρή ποσότητα, αποτελώντας σε παγκόσμιο επίπεδο έναν «ελάχιστο» παίκτη και δεν ασχολείται κάποιος με την Ελλάδα. «Εμείς έτσι κυνηγάμε την ουρά μας και θέλουμε να βρισκόμαστε απλά σε έναν δημόσιο διάλογο και να μην κάνουμε τίποτα» τόνισε ο κ. Χριστοδουλόπουλος. Καταλήγοντας μίλησε για την τιμή της φέτας υποστηρίζοντας ότι εάν εξοντωθεί η κτηνοτροφία στην Ελλάδα θα εξαφανιστεί από το τραπέζι του καταναλωτή.

Να δημιουργείται μια ποσότητα απλά και μόνο για τις εξαγωγές και μια ακόμη για να ικανοποιεί τις γαλακτοβιομηχανίες οι οποίες θα μειώσουν τις ποσότητες εκτοξεύοντας το κέρδος τους, με την τιμή της να εκτοξεύεται. «Και τώρα ο φτωχός Έλληνας δεν τρώει φέτα και σε πολλά μάρκετ στην Αθήνα οι περισσότεροι δεν αγοράζουν φέτα γιατί η τιμή της είναι ήδη υψηλή» κατέληξε ο καθηγητής.

Απόδοση ραδιοφωνικής συνέντευξης: Γιώργος Στεργίου