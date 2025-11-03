Για τις προοπτικές σταδιοδρομίας θα ενημερωθούν σήμερα μαθητές

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Από την 32η Ταξιαρχία Πεζοναυτών, ανακοινώθηκε ότι στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης του μαθητικού κοινού για τις Στρατιωτικές Σχολές και την σταδιοδρομία ως στελέχη στον Στρατό Ξηράς, σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, στις 10:00 θα λάβει χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο της Ι.Μ. Δημητριάδος και Αλμυρού (Μελισσάτικα), ενημέρωση σε μαθητές/τριες σχολείων της Π.Ε. Μαγνησίας, για τις προοπτικές σταδιοδρομίας στις Στρατιωτικές Σχολές.

Ειδικότερα, η δράση αυτή θα περιλαμβάνει παρουσίαση από προσωπικό της 32 Ταξιαρχίας Πεζοναυτών, του εκπαιδευτικού έργου και των προοπτικών σταδιοδρομίας στις Στρατιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών), όπως προγράμματα σπουδών, διάρκεια εκπαίδευσης, ειδικότητες, επαγγελματική εξέλιξη, προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, διεθνείς αποστολές (πρόγραμμα Erasmus).

Στο τέλος της ενημέρωσης, θα ακολουθήσει ελεύθερη συζήτηση με μαθητές για την καθημερινότητα, τις απαιτήσεις και τις εμπειρίες φοίτησης στις εν λόγω Σχολές.