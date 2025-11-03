Η 111 Πτέρυγα Μάχης τιμά τον Προστάτη της

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ανοιχτή για το κοινό η βάση

Η 111 Πτέρυγα Μάχης, όπως κάθε έτος, πρόκειται να τιμήσει τον Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχάγγελο Μιχαήλ με πενθήμερο εορτασμό. Η Αεροπορική Βάση Αγχιάλου θα είναι επισκέψιμη για το κοινό από την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου έως και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου από τις 09:00 έως τις 17:00, εκτός από το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, που θα είναι επισκέψιμη από 13:00 έως 17:00.

Κατά τη διάρκεια του εορτασμού θα πραγματοποιηθούν: Στατική έκθεση Αεροσκαφών και άλλων Οπλικών Συστημάτων της Πολεμικής Αεροπορίας, φωτογραφική έκθεση και προβολή βιντεοταινιών με θέμα την αποστολή, την κοινωνική προσφορά και τη συνδρομή της Πολεμικής Αεροπορίας στην πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, ξενάγηση και παροχή πληροφοριών στους χώρους των εκθεμάτων από ειδικευμένο προσωπικό, αλλά και εκπαιδευτικές επισκέψεις από μαθητές σχολείων.

Στο μεταξύ, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί ο Επίσημος Εορτασμός – Δοξολογία παρουσία επίσημων προσκεκλημένων των τοπικών Θρησκευτικών, Δημοτικών και Στρατιωτικών Αρχών. Η Αεροπορική Βάση θα είναι επισκέψιμη για το κοινό από 13:00 έως 17:00.