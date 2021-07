Ημερίδα για την ισότητα των φύλων στα σχολεία

Από το Παιδαγωγικό Προσχολικής Αγωγής του ΠΘ

0 Shares Share Tweet

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχοντας συμμετάσχει στις δράσεις του ερευνητικού ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο Gender Equality Charter Mark (GECM): Expanding the use of the ‘Gender Equality Charter Mark for Schools’ across Europe, με επιστημονική υπεύθυνη την καθηγήτρια Άννα Χρονάκη διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Αγγίζοντας το Φύλο στην Εκπαίδευση: Θέματα Φύλου και Ισότητας στο Σχολείο». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 20 Ιουλίου 2021: 10.00 με 16.00 στην πλατφόρμα zoom. Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ηλεκτρονική διεύθυνση genderpaideia@uth.gr. Η διεύθυνση zoom θα σταλεί στα προσωπικά email των ατόμων που θα δηλώσουν συμμετοχή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες αυστηρά σε 50 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.