Καινοτόμο πρόγραμμα συνδυάζει ψυχολογία, σωματικό θέατρο και ψηφιακή τεχνολογία! (ηχητικό)

Τι είπε στο Ράδιο Ένα, ο εμπνευστής του, Αντώνης Μπέρτος

0 Shares Share Tweet

Ένα καινοτόμο πρόγραμμα που συνδυάζει την ψυχολογία, το σωματικό θέατρο/χοροθέατρο και την ψηφιακή τεχνολογία βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως τόνισε μιλώντας στο Ράδιο Ένα, και τον Ηλία Κουτσερή, ο κ. Αντώνης Μπέρτος, Διαθεματικός Καλλιτέχνης-Ψυχολόγος, Ιδρυτής του Dare.Dance.Digitalize.

Το »DARE DANCE DIGITALIZE- The 3D Project» είναι ένα ολοκληρωμένο διαθεματικό project. Έρχεται να καλύψει την απουσία διαθεματικών project που συνδυάζουν διαφορετικές επιστήμες και να φέρει το σωματικό θέατρο/χοροθέατρο και την ψυχολογία πιο κοντά στην κοινωνία και πιο κοντά στην ψηφιακή τεχνολογία. Ο Αντώνης Μπέρτος είναι εμπνευστής του και συνεργάζεται με 14 χρόνια εμπειρίας στο πεδίο, σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και ιδρυτής της ομάδας χοροθεάτρου The Face of Men Dancetheatre Co. (wixsite.com)

Το The 3D project είναι ένα από τα 30 πρότζεκτ ανάμεσα σε 700 πρότζεκτ προερχόμενα απ’ όλη την Ευρώπη, που επιλέχθηκε για την καινοτομία του και χρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα i-portunus creative europe να ταξιδέψει στο Ντύσσελντορφ 1-18 Νοεμβρίου του 2019. Επίσης, αποτελεί εφαρμοσμένο πρόγραμμα στις ανταλλαγές νέων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας από 10/2018 ως σήμερα.

​Οι στόχοι του DARE DANCE DIGITALIZE είναι να συνδυάσει αρμονικά τους 3 παραπάνω τομείς, με βάση την αρχή της διαθεματικότητας και να συμβάλλει:

​

– Στη δημιουργία παραστάσεων, short films & videodance με έντονο καλλιτεχνικό και κοινωνικό αντίκτυπο

– Στην εξέλιξη performative διαθεματικών ερευνών μεθοδολογίας

– Στην διαθεματική εκπαίδευση

​Το όραμα του είναι να ενώσει περισσότερους καλλιτέχνες, περισσότερες πόλεις, ανθρώπους, διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, οργανισμούς (πολιτιστικούς οργανισμούς, θέατρα, μουσεία, εταιρίες ψυχικής υγείας, πρόσφυγες, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και άλλες ευπαθείς ομάδες) μέσα από παραστάσεις, videodance, short films, έρευνες και ‘’ονειρικούς καλλιτεχνικούς διαλόγους’’ που θα φέρνουν σε επικοινωνία τους πολύπλευρους πληθυσμούς που κατοικούν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, σε μια εποχή που οι προκλήσεις είναι τεράστιες και η απάντηση σε αυτές είναι απαραίτητο να περιέχει περισσότερη τέχνη-επικοινωνία-έρευνα-συμπερίληψη και μεγαλύτερο πάθος για ζωή!

Απευθύνεται σε:

​-νέους επαγγελματίες χορευτές/ηθοποιούς/εικαστικούς και γενικότερα καλλιτέχνες

-ψυχολόγους/εκπαιδευτικούς/κοινωνικούς λειτουργούς

-εργαζόμενους σε κοινωνικές οργανώσεις

– άτομα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

-άτομα χωρίς προηγούμενη εμπειρία στους παραπάνω τομείς που αγαπούν την κίνηση, την εκπαίδευση, την τέχνη και την συμπερίληψη.

Ακούστε τι δήλωσε στη συνέντευξή του στο Ράδιο Ένα

​https://soundcloud.com/radioenavolos/o-a-mpertos-sto-radio-ena-102?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing