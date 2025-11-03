Κατεβαίνουν σε απεργία οι εργαστηριακοί γιατροί και στη Μαγνησία

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε
Τροποποιήθηκε

Συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 12 στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας σχετικά με τις κινητοποιήσεις και την Πανελλαδική Απεργία των Εργαστηριακών Ιατρών που θα λάβει χώρα στις 7 Νοεμβρίου με βασικό αίτημα την διαγραφή του τεχνητού χρέους (Clawback).

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ