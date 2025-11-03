Κατεβαίνουν σε απεργία οι εργαστηριακοί γιατροί και στη Μαγνησία

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 12 στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας σχετικά με τις κινητοποιήσεις και την Πανελλαδική Απεργία των Εργαστηριακών Ιατρών που θα λάβει χώρα στις 7 Νοεμβρίου με βασικό αίτημα την διαγραφή του τεχνητού χρέους (Clawback).