Στο στόχαστρο τόσο το Γεωργούλα, όσο και το λιμάνι του Βόλου

Μπαίνουν μπροστά τα σχέδια των Αμερικανών για το Στεφανοβίκειο, επεκτείνοντας τις δυνατότητες της βάσης για τους ελικοπτεράδες τους, αναφέρει σε δημοσίευμά του ο Ριζοσπάστης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο «Ριζοσπάστης», στο αμερικανικό υπουργείο Αμυνας (Μείζων Διοίκηση USACE – το Σώμα του Μηχανικού του Στρατού Ξηράς των ΗΠΑ, υποδιοίκηση NAD, γραφείο W2SD FEST NAU1 EUROPE) αναζητούν εργολάβο για τη μελέτη και κατασκευή ενός νέου δικτύου επικοινωνιών οπτικών ινών μεταξύ του κτιρίου της Διοίκησης, του Υπόστεγου υπ’ αριθμ. 1, του Υπόστεγου 2, της Ζώνης SSA (Supply Support Activity Lot – SSA) και μιας μελλοντικής Ζώνης Συντήρησης (Large Area Maintenance Shelter – LAMS).

Θυμίζουμε ότι όπως αποκάλυπτε στις 30 Ιούλη ο «Ριζοσπάστης», οι Αμερικανοί κατέληξαν σε μια «δεξαμενή» από 7 κατασκευαστικές εταιρείες (μία ελληνική, τρεις αμερικανικές και άλλες τρεις από ΗΑΕ, Ισπανία, Ιταλία) προκειμένου να προχωρήσουν έργα στη χώρα για αναβάθμιση των υποδομών που χρησιμοποιούν εδώ, ως συνέπεια και της νέας Συμφωνίας για τις Βάσεις. Πρόκειται για τις: 1. «Aktor S.A.» συμβόλαιο υπ’ αριθμ. W912GB22D0015, έδρα Ελλάδα. 2. «Conti Federal Services», LLC (CFS) συμβόλαιο W912GB22D0016, ΗΠΑ. 3. «Chenega Worldwide Support», LLC (Chenega) συμβόλαιο W912GB22D0017, ΗΠΑ. 4. «Environmental Chemical Corporation» (ECC) συμβόλαιο W912GB22D0018, ΗΠΑ. 5. «Macro Vantage Levant DMCC» (MVL DMCC) συμβόλαιο W912GB22D0019, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 6. «Sociedad Espanola De Montajes Industriales, S.A.» (SEMI) συμβόλαιο W912GB22D0020, Ισπανία. Και 7. JV SKE Italy 2012 (SKE JV) συμβόλαιο W912GB22D0021, Ιταλία.

Επίσης, όπως αποκάλυπτε ο «Ριζοσπάστης» με σειρά δημοσιευμάτων του το διάστημα Νοέμβρη 2021 – Γενάρη 2022, οι Αμερικανοί είχαν απευθυνθεί στην «αγορά» ενημερώνοντας για την πρόθεσή τους να μοιράσουν συμβόλαια παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού και κατασκευής «για νέες εγκαταστάσεις και επισκευή – συντήρηση ακινήτων προς υποστήριξη των αμυντικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στην Ελλάδα». Σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση, «οι εργασίες μπορεί να περιλαμβάνουν – αλλά δεν περιορίζονται σε – γενική ανακαίνιση κτιρίου, κάθετη κατασκευή, αντιτρομοκρατική προστασία νέων και υφιστάμενων εγκαταστάσεων, οριζόντια κατασκευή και παρεπόμενες εργασίες».

Προσέθεταν ότι οι αναμενόμενες εργασίες θα αφορούσαν «κυρίως νέες κατασκευές, σχεδιασμό – κατασκευή, γενική ανακαίνιση κτιρίου, επισκευή δρόμων και πεζοδρομίων, εργασίες κοινής ωφέλειας που περιλαμβάνουν νερό, αποχέτευση, ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο, και γενικές περιβαλλοντικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων – ενδεικτικά – τυχαίων μικροκατασκευών, εκσκαφών, υδραυλικών, κατεδαφίσεων, ηλεκτρολογικών, δομικών, μηχανολογικών, εργασιών σκυροδέματος και περιβαλλοντικών εργασιών αποκατάστασης», όλο το φάσμα δηλαδή των κατασκευών, προϊδεάζοντας για εκτεταμένες εργασίες και υποδομές. Διευκρίνιζαν, επίσης, ότι οι εργασίες «θα εξυπηρετούν τις δυνάμεις ή/και τις εγκαταστάσεις των ΗΠΑ σε ολόκληρη την Ελλάδα».

Ενημέρωναν ακόμα ότι υπάρχει διαθέσιμο κονδύλι 49 εκατομμυρίων δολαρίων και ότι στόχος τους είναι να καταλήξουν σε μια «δεξαμενή» 7 – 10 αναδόχων για μια περίοδο 5 ετών, συν μια δυνατότητα παράτασης της ισχύος του συμβολαίου για ένα εξάμηνο. Το μικρότερο συμβόλαιο θα έχει ύψος 50.000 δολάρια, το μεγαλύτερο 15.000.000, με δυνατότητα ωστόσο αναπροσαρμογών.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Αμερικανοί διοργάνωσαν και μια «προκαταρκτική διάσκεψη» (PRE-PROPOSAL CONFERENCE FY22 GREECE – Multiple Award Task Order Contract W912GB22R0006) στις 12/1 στον Βόλο, ο οποίος, όπως υπογράμμιζαν στη σχετική πρόσκληση, βρίσκεται «σε στρατηγική τοποθεσία κοντά στη βάση της Αεροπορίας Στρατού στο Στεφανοβίκειο, όπου σχεδιάζονται πολλά μελλοντικά έργα των ΗΠΑ». Ενδιαφέρον να παραστούν είχαν εκδηλώσει εκπρόσωποι τουλάχιστον 47 κατασκευαστικών. Το «παρών» έδωσαν τελικά Ελληνες (εκπρόσωποι της «Aktor», της «Atti-Kat WLL» κ.ά.), Κοσοβάροι, Αμερικανοί, Ιταλοί, Λιβανέζοι και Βρετανοί.

Η ενημέρωση από πλευράς των Αμερικανών είχε στο επίκεντρο το Στρατόπεδο Περισσάκη, Αεροπορική Βάση και έδρα της 1ης Ταξιαρχίας της Αεροπορίας Στρατού. Υποδομή που δίνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια (ήδη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ) στους Αμερικανούς για να αναπτύξουν δυνάμεις τους (ελικοπτεράδες), στο πλαίσιο της ευρύτερης ΝΑΤΟικής επιχείρησης «Atlantic Resolve», πολύ περισσότερο τώρα, μετά από όσα ακολούθησαν από τον Φλεβάρη του 2022, με την κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής αντιπαράθεσης στο Ουκρανικό.

Οι παριστάμενοι πήραν μια πρώτη γεύση για τις προθέσεις των Αμερικανών να πάνε καταρχάς σε «Τυπικά Εργα» («Typical Projects») όπως «νέες κατασκευές εγκαταστάσεων, βελτιώσεις και αναβαθμίσεις αεροδρομίων, ανακαινίσεις κτιρίων, σημεία καυσίμων, αναβαθμίσεις υποδομής, επισκευή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας», αλλά είχαν ενημέρωση και για «Πιθανά Μελλοντικά Εργα» («Potential Future Projects»), με επίκεντρο το Στεφανοβίκειο, συγκεκριμένα «Αναβαθμίσεις Υποδομών στο Στρατόπεδο Περισσάκη, Στεφανοβίκειο», «Αποθήκευση Καυσίμων στο Στρατόπεδο Περισσάκη, Στεφανοβίκειο», ενώ προσέθεταν ότι βρίσκονται «υπό σχεδιασμό» και «μελλοντικά έργα σε επιπλέον τοποθεσίες».

Στα επόμενα δύο χρόνια

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο και προκειμένου να πάνε στους 7 – 10 «παίκτες» στους εκπροσώπους των κατασκευαστικών μπήκε ως …δοκιμασία να προτείνουν (μέχρι τις 28 Γενάρη 2022) στους Αμερικανούς «ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την έναρξη και διαχείριση δύο (2) ταυτόχρονων δειγμάτων έργων (sample projects)»:

«Το πρώτο δείγμα έργου αφορούσε την κατασκευή ενός Υπόστεγου Συντήρησης (Maintenance Bay) στο Στρατόπεδο Περισσάκη, στο Στεφανοβίκειο, συνολικής αξίας μικρότερης από 1.000.000 δολάρια» και το δεύτερο την «αναβάθμιση της υποδομής επικοινωνιών στο Στρατόπεδο Περισσάκη, στο Στεφανοβίκειο, συνολικής αξίας μικρότερης των 800.000 δολαρίων». Δηλαδή, ακριβώς ό,τι λένε τώρα, με τη νεότερη ενημέρωσή τους προς τους κατασκευαστικούς ομίλους, για τη μελλοντική Ζώνη LAMS και το νέο δίκτυο επικοινωνιών οπτικών ινών, για την μελέτη και την κατασκευή του οποίου ορίζουν διάρκεια 690 ημερολογιακές μέρες. Προϋπολογίζουν, δε, ένα εύρος τιμών μεταξύ 250.000 και 500.000 δολαρίων. Βάζουν, επίσης, ως «κατά προσέγγιση προθεσμία υποβολής προτάσεων» την 19η Σεπτέμβρη 2022.

Ολα αυτά σε υλοποίηση όσων προβλέπονται στο 2ο Πρωτόκολλο Τροποποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, που υπογράφηκε στις 14 Οκτώβρη 2021 από τους υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών, κατά τη διάρκεια του τρίτου γύρου «Στρατηγικού Διαλόγου» μεταξύ των δύο κυβερνήσεων στην Ουάσιγκτον (ξεκίνησε το 2018, επί ΣΥΡΙΖΑ). Οπως και της λεγόμενης «Εφαρμοστικής Διευθέτησης» (Implementing Arrangement) της Συμφωνίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα την 1η Νοέμβρη. Κείμενα που παρατείνουν «επ’ αόριστον» – όπως προβλέπει η Συμφωνία – την παραμονή αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Ελλάδα, επεκτείνοντας το «αμερικανικό αποτύπωμα» και σε νέες τοποθεσίες.

Επέκταση της αμερικανικής παρουσίας

Ενδιαφέρον έχει και το εξής σημείο στον σχεδιασμό τους: Ετοιμάζουν μια επιτόπια επίσκεψη για τους ενδιαφερόμενους αναδόχους, πριν από την υποβολή προσφορών για το έργο των οπτικών ινών.

Κατά τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο «Ριζοσπάστης», περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να τους κοινοποιηθούν άμεσα, περί τις 19 Αυγούστου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι να παραστούν στην παρουσίαση στο Στεφανοβίκειο θα πρέπει να συμπληρώσουν έως τις 23 Αυγούστου μια Αίτηση Πρόσβασης (AST GR Access Request).

Η Αίτηση εμπεριέχει βασικά μια σειρά σημεία της ελληνικής επικράτειας, που έχουν σημασία για τους Αμερικανούς, έχοντας εκεί προσωπικό τους, ή γενικώς …ανθρώπους τους, και στα οποία θέλουν να ελέγχουν ποιος μπαίνει, τι θέλει, τι κάνει, καθώς χρησιμοποιούν τα τέτοια σημεία.

Συγκεκριμένα αναφέρουν: ΓΕΣ και ΓΕΕΘΑ. Φυσικά την αμερικανική πρεσβεία. Το λιμάνι του Πειραιά και το κλιμάκιο της Διοίκησης Χερσαίων Αναπτύξεων και Διανομών των ΗΠΑ (SDDC – U.S. Army’s Military Surface Deployment and Distribution Command) που φαίνεται να έχει αναπτυχθεί εκεί μια ανάσα από τους Κινέζους της COSCO. Το Στρατόπεδο Ζορμπά στου Γουδή, όπου εδράζεται το περιλάλητο Γραφείο Αμυντικής Συνεργασίας (Office of Defense Cooperation – ODC), το οποίο, ως κομμάτι της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, προωθεί τα στρατιωτικά σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στη χώρα.

Εκτός Αττικής αναφέρουν το Στρατόπεδο Γεωργούλα στον Βόλο και το λιμάνι της πόλης. Το Στρατόπεδο Περισσάκη στο Στεφανοβίκειο. Την 113 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα. Την Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας. Το Στρατόπεδο Νταλίπη στη Θεσσαλονίκη και το αεροπορικό σκέλος του αεροδρομίου της πόλης. Ακόμα, την έδρα του Δ’ Σώματος Στρατού στην Ξάνθη και το στρατόπεδο Τριανταφυλλίδη στο γειτονικό Πετροχώρι.

Και τέλος, 4 σημεία στην Αλεξανδρούπολη, συγκεκριμένα το στρατόπεδο Κανδηλάπτη (του αποδίδουν μάλιστα τον χαρακτηρισμό Logistics Support Area «Αlex A»), το στρατόπεδο Γιαννούλη (του αποδίδουν τον χαρακτηρισμό Logistics Support Area «Αlex Β»), την έδρα της 12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού (με την οποία συνεργάζονται στενά σε όλες τις απανωτές τα τελευταία χρόνια διεκπεραιώσεις δυνάμεών τους στη συνοριογραμμή με τη Ρωσία και γενικά ό,τι οι ίδιοι ονομάζουν «ευρωπαϊκό θέατρο επιχειρήσεων») στην πόλη, και ακόμα το λιμάνι και το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, σημεία εισόδου και εξόδου στις τέτοιες διεκπεραιώσεις.

Θυμίζουμε ότι μετά και τις δύο επικαιροποιήσεις της Συμφωνίας για τις Βάσεις (MDCA) τον Νοέμβρη του 2019 και τον Οκτώβρη του 2021, οι δύο κυβερνήσεις δημοσιοποίησαν 6 υποδομές, όπου εδραιωνόταν η αμερικανική παρουσία: Αεροπορική Βάση Λάρισας. Βάση Αεροπορίας Στρατού Στεφανοβικείου (Αεροδρόμιο Στεφανοβικείου). Στρατόπεδο Γεωργούλα (Βόλος). Πεδίο Βολής Λιτόχωρου. Στρατόπεδο Γιαννούλη (Αλεξανδρούπολη). Ναυτική Βάση Σούδας. Οπως φαίνεται, ωστόσο, τα σχέδια των Αμερικανών πάνε πολύ παραπέρα.

«Βαθαίνει η εμπλοκή της βάσης της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού στο Στεφανοβίκειο στα επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ»

«Το σημερινό αποκαλυπτικό δημοσίευμα του «Ριζοσπάστη» για την πορεία των έργων στο στρατόπεδο της 1ης ΤΑΞ.Α.Σ. εκ μέρους του στρατού των ΗΠΑ, χρειάζεται να σημάνει αγωνιστικό συναγερμό σε όλη τη Μαγνησία» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τομεακή Επιτροπή Μαγνησίας του ΚΚΕ. Όπως τονίζει «Πρόκειται για μια σειρά κατασκευαστικών παρεμβάσεων που φανερώνουν το μέγεθος της εμπλοκής της περιοχής μας στους επικίνδυνους σχεδιασμούς στα πλαίσια της σύγκρουσης που βρίσκεται σε εξέλιξη με το «αντίπαλο» μπλοκ χωρών, όπως έχει ονοματίσει το ΝΑΤΟ, την Κίνα, τη Ρωσία και τους συμμάχους τους. Ο στόχος είναι το Στεφανοβίκειο, το Γεωργούλα και το λιμάνι του Βόλου να αποτελέσουν μια βάση μεγάλων διαστάσεων για την υποστήριξη αλλά και εφόρμηση σε εμπόλεμη ζώνη, στα πλαίσια των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών.

Καταρρίπτονται τα επιχειρήματα τόσο των παραγόντων της ΝΔ, όσο και πριν εκείνων του ΣΥΡΙΖΑ, περί «απλής συνεκπαίδευσης» με στόχο την επιχειρησιακή βελτίωση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, με τα οποία έντυναν την επαίσχυντη ελληνοαμερικανική συμφωνία για τις βάσεις με στόχο να καθησυχάσουν το λαό της περιοχής. Όπως είχε προειδοποιήσει το ΚΚΕ, γκρεμίστηκαν από τις ίδιες τις εξελίξεις, μαζί με τα επιχειρήματα για την δήθεν «προστασία» της χώρας από την επιθετικότητα της Τουρκίας, που θα παρείχε η συγκεκριμένη συμφωνία.

Οι νέες αποκαλύψεις για την πορεία των έργων, αποδεικνύουν ότι στην περιοχή μας διαμορφώνονται συνθήκες μόνιμης εγκατάστασης μιας μεγάλης δολοφονικής στρατιωτικής μηχανής για την διασφάλιση των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων των ΗΠΑ και της Ελλάδας, για τον έλεγχο αγορών, πλουτοπαραγωγικών πηγών και διαύλων.

Η ρητή αναφορά στην «πρόσκληση ενδιαφέροντος» προς τις κατασκευαστικές εταιρίες από μεριάς στρατού των ΗΠΑ, για εργασίες που ανάμεσα στα άλλα αφορούν και την «αντιτρομοκρατική προστασία νέων και υφιστάμενων εγκαταστάσεων», είναι και μια ομολογία ότι η περιοχή μας πέρα από θύτης, μετατρέπεται και σε στόχο αντίπαλων ιμπεριαλιστικών κέντρων, μεγεθύνοντας τους κινδύνους για τις λαϊκές οικογένειες που ζουν εδώ.

Το ΚΚΕ καλεί το λαό της Μαγνησίας σε αγωνιστική συμπόρευση ενάντια στους επικίνδυνους αυτούς σχεδιασμούς. Για να σταματήσει αμέσως η συμμετοχή και εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Να κλείσουν τώρα οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές στρατιωτικές βάσεις στη Μαγνησία και σε όλη τη χώρα και να καταργηθεί η ελληνοαμερικανική συμφωνία για τις βάσεις των ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ, την οποία στήριξε και το ΚΙΝΑΛ. Για να δυναμώσει η πάλη για αποδέσμευση από τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του».