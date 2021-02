Νέα πρόκληση της Τουρκίας, βγάζει ωκεανογραφικό πλοίο στις …Σποράδες!

0 Shares Share Tweet

Νέα πρόκληση από την Τουρκία, λίγες μέρες πριν ξεκινήσει ο 62ος γύρος διερευνητικών επαφών στην Αθήνα, η οποία με Navtex βγάζει στο Αιγαίο το ερευνητικό πλοίο «Τσεσμέ».

Η Τουρκία, η οποία δήθεν ενδιαφέρεται για διάλογο με την Ελλάδα, ανακοίνωσε ότι από τις 18 Φεβρουαρίου, μέχρι και τις 2 Μαρτίου βγάζει στο Αιγαίο, το ωκεανογραφικό σκάφος «Τσεσμέ».

Σύμφωνα με το veteranos.gr πρόκειται για έρευνες που πραγματοποιηθούν σε περιοχές μεταξύ της Λήμνου, της Σκύρου και της Αλοννήσου!

Όλα αυτά τη στιγμή που εντός του πρώτου 5ημέρου του Μαρτίου υποτίθεται ότι θα έχουμε τη δεύτερη συνάντηση «διερευνητικών» στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τη NAVTEX που ανακοίνωσε η Τουρκία θα περιλαμβάνει :

TURNHOS N/W : 0122/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-02-2021 19:33)

AEGEAN SEA

1. HYDROGRAPHIC SURVEY, BY TCG ÇEŞME BETWEEN 18 FEB-02 MAR 21 IN AREA BOUNDED BY;

40 00.94 N – 024 52.91 E

39 40.83 N – 024 34.95 E

39 13.90 N – 024 39.91 E

38 53.91 N – 024 51.90 E

38 59.99 N – 025 09.98 E

39 19.94 N – 024 58.02 E

39 24.69 N – 024 51.38 E

39 30.20 N – 024 49.59 E

39 35.25 N – 024 51.26 E

39 37.71 N – 024 53.38 E

39 46.54 N – 024 54.53 E

WIDE BERTH REQUESTED

2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z MAR 21.