Ο Αλ.Μεϊκόπουλος για την Επέτειο Απελευθέρωσης του Βόλου από τον τουρκικό ζυγό

Στις 2 Νοεμβρίου 1881, ο Βόλος ανέπνευσε ελεύθερος. Τιμούμε με βαθύ σεβασμό και εθνική υπερηφάνεια την ιστορική επέτειο της Απελευθέρωσης του Βόλου από τον τουρκικό ζυγό, στις 2 Νοεμβρίου 1881.

Η απελευθέρωση ήταν ο επίλογος δεκαετιών αγώνων και υπομονής. Μια ημέρα-ορόσημο για τη Μαγνησία και ολόκληρο τον ελληνισμό, που σηματοδότησε την ένταξη στον εθνικό κορμό και την απαρχή μιας νέας εποχής ελευθερίας, δημιουργίας και προόδου.

Από τότε πέρασαν 144 χρόνια. Κι όμως, η ίδια φλόγα μένει ζωντανή, η πίστη ότι τίποτα δεν χαρίζεται, όλα κερδίζονται. Οι πρόγονοί μας δεν περίμεναν «ευνοϊκές συνθήκες». Έπραξαν. Ένωσαν δυνάμεις, στάθηκαν όρθιοι, διεκδίκησαν το αυτονόητο: την ελευθερία και την αξιοπρέπεια.

Αυτό είναι το μήνυμα που μας αφήνουν. Να μένουμε ενωμένοι, να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, να υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, και τον τόπο μας. Όχι στα λόγια, στην πράξη.

Ο σημερινός Βόλος έχει δύναμη. Έχει ανθρώπους που δημιουργούν, νέους που παλεύουν, πολιτισμό που αντέχει. Αυτή είναι η πραγματική του κληρονομιά.

Ας τιμήσουμε την ιστορία με έργο, για έναν Βόλο δίκαιο, βιώσιμο, ανθρώπινο.

Για μια πόλη που θα προχωρά χωρίς να ξεχνά ποια είναι.

Χρόνια Πολλά στον Βόλο μας.