Π.Θ.: «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές»

Πρόσκληση για παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κα-λεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προ-γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές – (Μaster in Software Engineering for Internet and Mobile Applications)», για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές» (ΦΕΚ Β’ 2625/ 18.06.2021), είναι η εκπαίδευση και κα-τάρτιση επιστημόνων στη Μηχανική Λογισμικού (Software Engineering), που είναι ο κλάδος της Επιστήμης της Πληροφορικής που ασχολείται με τη σχεδίαση και κατασκευή συστημάτων και εφαρμογών λογισμικού. Ειδικότερα το Π.Μ.Σ. εμβαθύνει στις περιοχές της Μηχανικής Λο-γισμικού που αφορούν τη δημιουργία σύγχρονων και μεγάλης κλίμακας διαδικτυακών και φο-ρητών εφαρμογών, καθώς και συνδυασμού αυτών.

Οι ενδιαφερόμενοι σε πρώτη φάση, καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://forms.office.com/r/0LU8NmBVks. Εφόσον επιλεγούν, σε ε-πόμενη φάση, θα πρέπει να αποστείλουν φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για τις σπουδές από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., τηλ: 2410.684.708-709, e-mail: secrypms@uth.gr , καθώς και από το website του Π.Μ.Σ. στην ιστοσελίδα: https://seima.ds.uth.gr/.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνεται έως και την Παρασκευή 17/06/2022. Μόνο εφόσον υ-πάρξουν διαθέσιμες θέσεις, θα δοθεί παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 09/09/2022. H έναρξη των μαθημάτων πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2022.