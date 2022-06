Π.Θ.: «Πρώτη πολλαπλασιαστική δράση στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος BeEmTel»

2 Shares Share Tweet

Με μεγάλη επιτυχία και με σημαντική συμμετοχή των φοιτητών του Τμήματος Νοσηλευτικής ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 1ης πολλαπλασιαστικής δράσης στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος BeEmTel με θέμα: «Innovative management of chronic conditions trough telemedicine», που διοργάνωσε το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 στις αίθουσες διδασκαλίας στο νέο κτήριο του Τμήματος, στη Λάρισα.

Στην πολλαπλασιαστική δράση έλαβαν μέρος εκ μέρους του Τμήματος Νοσηλευτικής: ο Επίκουρος Καθηγητής και επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος Ευάγγελος Φραδέλος με θέμα διάλεξης: Meeting health-related needs: Chronic Patients’ and informal caregivers’ perspective, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιωάννα Παπαθανασίου με θέμα διάλεξης: «Skills and Competencies required for Telecare Activities and Interventions», η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φωτεινή Μάλλη, με θέμα διάλεξης: «Use of telehealth in patients with Pulmonary Embolism: increasing care with telecare?», η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Μαλλιαρού, με θέμα διάλεξης «Can digital technology diminish inequalities in chronic disease management? Lessons learned during the Covid 19 pandemic», το μέλος ΕΔΙΠ Δημήτριος Μαντζάρης με θέμα διάλεξης: “Digital Technologies in Skills Development for Dementia Patients and their Caregivers”, το μέλος ΕΤΕΠ Στέλλα Ζέττα με θέμα διάλεξης: «Cardiac rehabilitation: from home-based to telerehabilitation» και οι υποψήφιες διδάκτορες Γεωργία Ράπτη με θέμα διάλεξης: «Telehealth in obstructive pulmonary diseases: the example of asthma and cystic fibrosis» και Παρασκευή Κύργου με θέμα διάλεξης: «Feasibility of remote monitoring of patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis: going mobile in primary care».

Στην πολλαπλασιαστική δράση έλαβαν μέρος και μέλη του Πανεπιστημίου Universita del Piemonte Orientale, μέλη του Ινστιτούτου Superiore di Sanita της Ιταλίας ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Ludwig Maximilian Univeritaet Muenchen της Γερμανίας, το Υπουργείο Εσωτερικών MINISTERUL AFACERILOR INTERNE και το Πανεπιστήμιο Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Επιστήμης και τεχνολογίας του Targu Mures «George Emil Palade» της Ρουμανίας, το Ιατρικό Πολυτεχνείο Ζάγκρεμπ, Zdravstveno veleuciliste Zagreb της Κροατίας. Η ημερίδα μεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου. Οι φοιτητές συμμετείχαν ενεργά τόσο με την παρουσία τους, όσο και με τις ερωτήσεις τους.