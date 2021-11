Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας : Σε ευρωπαϊκή καινοτόμα δράση για την επιχειρηματικότητα

Θα εκπαιδευτούν περισσότεροι από 800 φοιτητές και 300 μέλη ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού

0 Shares Share Tweet

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμμετέχει σε ένα νέο έργο με τίτλο» i2i «(Idea to Impact – «Από την Ιδέα στο Αποτέλεσμα»), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας HEI Initiative του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) που έχει σκοπό την ανάπτυξη του δυναμικού καινοτομίας και επιχειρηματικότητας των Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα συνεργαστεί με το National University of Ireland Galway (Ιρλανδία – επικεφαλής του έργου) Comenius University in Bratislava (Σλοβακία), Medical University of Plovdiv (Βουλγαρία), University of the Basque Country (Ισπανία), WestBiC (Ιρλανδία), GIS – Transfer Center Foundation (Βουλγαρία) και Galway City Innovation District (Ιρλανδία).

Το έργο στοχεύει στη διεύρυνση και ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτόμου επιχειρηματικότητας γύρω από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τη μεταξύ τους δικτύωση. Συνολικά θα εκπαιδευτούν, σε διάστημα δύο ετών, περισσότεροι από 800 φοιτητές και φοιτήτριες και 300 μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού ώστε να διευρύνουν την οπτική τους πέρα από τα όρια της εξειδίκευσής τους και να αναπτύξουν καινοτόμο νοοτροπία και ικανότητες.

Θα ξεκινήσουν άμεσα δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης, υποστήριξης και διαβούλευσης, που θα απευθύνονται στους φοιτητές, το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου καθώς και στο παραγωγικό δυναμικό της περιοχής, με σκοπό την ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας στους τομείς της υγείας, της τεχνολογίας, του κλίματος, του πολιτισμού και των κλάδων δημιουργικότητας.