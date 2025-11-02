Περιμένοντας τον Νίκο Ανδρουλάκη –Θα συναντηθεί με κτηνοτρόφους σε Ριζόμυλο και Στεφανοβίκειο (φωτογραφίες)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέπτεται σήμερα το Στεφανοβίκειο και τον Ριζόμυλο για συναντήσεις με κτηνοτρόφους της περιοχής. Οι τοπικοί παραγωγοί, αλλά και στελέχη του τοπικού ΠΑΣΟΚ, έχουν ήδη συγκεντρωθεί, προκειμένου να συζητήσουν μαζί του ζητήματα που αφορούν τον κλάδο, όπως η παραγωγή, η τιμή του γάλακτος και οι προκλήσεις της κτηνοτροφίας στην περιοχή.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της περιοδείας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ σε αγροτικές και κτηνοτροφικές περιοχές της Θεσσαλίας, με στόχο την άμεση επαφή με τους φορείς και την κατανόηση των προβλημάτων τους.