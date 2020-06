Ψηφιακά θα πραγματοποιηθεί το 5o Συνέδριο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

3 Shares Share Tweet

Το Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (TTLog) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει το 5ο Συνέδριο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Conference on Sustainable Urban Mobility 2020 – Virtual CSUM2020), το οποίο θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά στις 17-19 Ιουνίου 2020.

Ο κύριος θεματικός άξονας του Virtual CSUM2020 είναι: “Advances in Mobility as a Service Systems”. Οι 3 ημέρες του Συνεδρίου περιλαμβάνουν:

• Παρουσίαση 113 επιστημονικών εργασιών

• Διεξαγωγή 2 Special Sessions

• Διαλέξεις 3 προσκεκλημένων ομιλητών

• Εκπαιδευτικό σεμινάριο από τη Marathon Data Systems

Τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο έχουν επιβεβαιώσει περισσότερα από 300 άτομα από 25 χώρες, τα οποία προέρχονται από τον ερευνητικό – ακαδημαϊκό χώρο, τον δημόσιο τομέα, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικές εταιρείες.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στο πρόγραμμα και τις δραστηριότητες του Συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.csum.civ.uth.gr/.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου,

Γραμματεία 5ου Συνεδρίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας-TTLog

Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος, Ελλάδα

E-mail: infocsum@civ.uth.gr

Ιστοσελίδα Συνεδρίου: http://csum.civ.uth.gr/