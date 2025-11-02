Σε τρεις μήνες τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ της Μαγνησίας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Υπό το βάρος των σφοδρών αντιδράσεων από πολίτες, τοπικούς φορείς, ακόμα και στελέχη της Ν.Δ., τα ΕΛΤΑ ανακοίνωσαν, το απόγευμα του Σαββάτου (01/11), αναθεώρηση του σχεδίου μαζικών αναστολών λειτουργίας.

Συγκεκριμένα, στην επίσημη ανακοίνωσή τους, τα ΕΛΤΑ παραδέχονται πως βρίσκονται αντιμέτωπα με μια ιστορική κρίση, τονίζοντας: «Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία βρίσκονται αντιμέτωπα με τη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας τους. Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες καταγράφουν ζημιές, λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ριζικά και ραγδαία».

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ παραδέχεται ότι η οικονομική κατάσταση είναι οριακή, σημειώνοντας πως χωρίς άμεσες παρεμβάσεις, εντός εξαμήνου, η βιωσιμότητα του οργανισμού τίθεται σε κίνδυνο. Ωστόσο, διαμηνύει ότι ο στόχος δεν είναι η συρρίκνωση αλλά η αναδιοργάνωση, ενώ δεσμεύεται για μετασχηματισμό του μοντέλου λειτουργίας με έμφαση στη νέα τεχνολογία και τις κατ’ οίκον υπηρεσίες.

Αναστολές των ΕΛΤΑ μόνο σε πόλεις με άλλη λύση

Πάντως, η διοίκηση διευκρίνισε πως σε πρώτη φάση, το κλείσιμο θα περιοριστεί σε καταστήματα εντός αστικών κέντρων και νομών όπου λειτουργούν άλλα υποκαταστήματα. Όσο για τις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, τα ΕΛΤΑ δεσμεύονται για τριμηνιαία περίοδο διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες:

«Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας, οι μεταβολές θα γίνουν εντός τριμήνου, ώστε να υπάρξει ο χρόνος να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, πάντα με κριτήριο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών», όπως τονίζεται.

Το πρόγραμμα «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον» και οι εξοπλισμένοι «ψηφιακοί ταχυδρόμοι» προβάλλονται από τη διοίκηση ως λύση για τη συνέχιση της εξυπηρέτησης χωρίς φυσική παρουσία.

«Γαλάζιες» ενστάσεις και επικοινωνιακό φιάσκο

Η είδηση για 204 «λουκέτα» προκάλεσε κύμα αντιδράσεων, ιδίως σε Δήμους που μένουν χωρίς ΕΛΤΑ για χιλιόμετρα. Οι τοπικοί δήμαρχοι μιλούν για «εγκατάλειψη» των κατοίκων που εξυπηρετούνται για συντάξεις, επιδόματα και βασικές ανάγκες.

Εντονότατη ήταν και η δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της Ν.Δ., με βουλευτές της περιφέρειας να σηκώνουν το θέμα στη Βουλή. Ανάμεσά τους, οι Γιώργος Ιωάννης (Χαλκιδική), Διονυσία Αυγερινοπούλου (Ηλεία), Νεοκλής Κρητικός (Λακωνία), Κατερίνα Μονογυιού και Μάρκος Καφούρος (Κυκλάδες), Βασίλης Οικονόμου (Αν. Αττικής) και Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος ζήτησε «να δει η κυβέρνηση εναλλακτικές επιλογές, ειδικά σε περιοχές που έκλεισαν τράπεζες και που δεν υπάρχουν καν ΑΤΜ ή που τα ιδιωτικά ταχυδρομικά δίκτυα δεν έχουν επαρκή ή ποιοτική παρουσία».

Χατζηδάκης: «Δεν μου ανήκει η πατρότητα της απόφασης»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, πήρε σαφείς αποστάσεις από την απόφαση, ρίχνοντας παράλληλα αιχμές για τους χειρισμούς της διοίκησης των ΕΛΤΑ, αλλά και για την εικόνα που προβλήθηκε στα μέσα ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, σε σχετική συνέντευξή του στην εκπομπή «Action Weekend» του ACTION 24, ο ίδιος ανέφερε: «Ποτέ δεν αρνήθηκα την πατρότητα μεταρρυθμίσεων ακόμη και αν ήταν δύσκολες. Η περίπτωση των ΕΛΤΑ δεν είναι τέτοια, όμως για ορισμένα μέσα ενημέρωσης οτιδήποτε έχει κοινωνική αντίδραση επιχειρείται να συνδεθεί με εμένα».

Επισήμανε, ωστόσο, την ανάγκη άμεσης αναδιάρθρωσης, λέγοντας: «Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα ρευστότητας το οποίο δεν θα τους επιτρέπει σε λίγο να πληρώνουν μισθούς». Ακόμα, ο Κωστής Χατζηδάκης χαρακτήρισε τη διοίκηση των ΕΛΤΑ ως «πολύ καλή», αλλά επικριτικά τόνισε: «Στον επικοινωνιακό τομέα θα μπορούσαν να είχαν γίνει διαφορετικοί χειρισμοί. Δεν υπήρξε επαρκής ενημέρωση, ούτε στους πολίτες ούτε στους βουλευτές».

Σαμαράς: «Να επανεξεταστεί η απόφαση για τα ΕΛΤΑ»

Με ηχηρή παρέμβαση, ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, το Σάββατο (01/11) ζήτησε επανεξέταση της απόφασης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για κρίσιμο πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα.

«Η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ πρέπει να επανεξεταστεί, γιατί ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχέδια μιας επιχείρησης», σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Ακόμα, ο ίδιος τόνισε ότι «μια τέτοια απόφαση αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση της αναγκαίας παρουσίας του κράτους, πολύ περισσότερο ανάμεσα στους πιο αδύναμους».

Έκτακτη κοινή συνεδρίαση στη Βουλή

Κατόπιν αιτήματος του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο στήριξαν και άλλα κόμματα, ορίστηκε κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών και Παραγωγής – Εμπορίου για την Τρίτη (04/11). Ως εκ τούτου, θα συμμετέχουν – μεταξύ άλλων – ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο επικεφαλής του Υπερταμείου και ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ.

Πηγή: ieidiseis.gr